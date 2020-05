Schienenverkehr Zwischen Oldenburg Und Bad Zwischenahn: Bauarbeiten sorgen für Zugausfälle

Oldenburg Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es von Dienstag, 2. Juni, bis zum 19. Juni zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bad Zwischenahn und dem Oldenburger Hauptbahnhof. Wie das Unternehmen Nordwestbahn mitteilte, ist davon die Linie RS 3 betroffen – mit dem Ergebnis, dass an Werktagen Zugverbindungen entfallen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist wie folgt eingerichtet:

• Bad Zwischenahn bis Bremen Hbf: Vom 2. bis 5., vom 8. bis 12. und vom 15. bis 19. Juni entfallen einige Zugverbindungen von Bad Zwischenahn bis nach Oldenburg Hbf. In Bad Zwischenahn starten die Ersatzbusse mit Zwischenhalt in Oldenburg-Wechloy in der Hauptverkehrszeit zur Minute 08 und in der Nebenverkehrszeit zur Minute 18 und damit 37 beziehungsweise 27 Minuten früher als die reguläre Abfahrt. In Oldenburg Hbf besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RS 3 bis Bremen Hbf.

• Bremen Hbf bis Bad Zwischenahn: Vom 2. bis 5., vom 8. bis 12. und vom 15. bis 19. Juni verkehren die Züge der Linie RS 3 von Bremen Hbf bis nach Oldenburg Hbf zu den regulären Fahrzeiten. Einige Zugverbindungen von Oldenburg Hbf bis nach Bad Zwischenahn entfallen. Die Ersatzbusse starten ab Oldenburg Hbf mit Zwischenhalt in Oldenburg-Wechloy zur Minute 03. Wegen der längeren Bus-Fahrzeiten wird Bad Zwischenahn 23 Minuten später und in der Hauptverkehrszeit 33 Minuten später als mit der regulären Zugverbindung erreicht.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Änderungen sind in einem Ersatzfahrplan dargestellt, der auf der Homepage der Regio-S-Bahn (Rubrik „Baumaßnahmen“) hinterlegt ist. Die Nordwestbahn weist darüber hinaus darauf hin, dass seit Montag, 27. April, beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an den Ersatzhaltestellen, in den Ersatzbussen sowie in den Zügen der Regio-S-Bahn die Verpflichtung gilt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auf der Homepage des Unternehmens gibt es aktuelle Informationen, was bei Fahrten in den Zügen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beachten ist.