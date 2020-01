Oldenburg Freunden des Schlossgartens blutet das Herz. Dort, wo sonst im Sommer die herrlich duftenden Rosen blühen, hinterlassen schwere Bagger tiefe Spuren. Kritiker werfen dem Unternehmen, das nach einer Ausschreibung mit den Arbeiten beauftragt wurde, einen unsensiblen Umgang mit der denkmalgeschützten Anlage vor.

Auftrag vom Land

„Die Größen der unsererseits eingesetzten Maschinen entsprechen den Vorgaben des Auftraggebers“, schreibt Markus Quathamer vom Garten- und Landschaftsbau-unternehmen aus Bloh im Landkreis Ammerland. „Weiter sind die Geräte alle mit entsprechenden Breitreifen ausgestattet, so dass der Bodendruck auf eine deutlich größere Auflagefläche abgetragen wird und hierdurch Fahrwege auf einem Minimum gehalten werden können, als es mit kleineren Geräten der Fall wäre“, so Quathamer weiter. Somit sei das Verhältnis zwischen Bodenverdichtung und erforderlichen Überfahrten für Materialtransporten in einem ausgewogenen Verhältnis. Leider hätten die vergangenen Tage mit der regnerischen Witterung für ein unschönes Bild gesorgt. Sollten sich die Bodenverhältnisse weiter verschlechtern, würden die Arbeiten in Absprache mit dem Auftraggeber auch eingestellt werden müssen. Fertigstellungstermine seien nicht in Gefahr.

„Um möglichst schnell, das heißt im Sommer zur Blütezeit, den Besuchern einen schönen Rosengarten präsentieren zu können, werden die notwendigen Arbeiten nicht per Hand, sondern mit Minibaggern durchgeführt“, sagt Alexandra Busch-Maaß, stellvertretende Amtsleiterin beim Staatlichen Baumanagement Ems-Weser. Der Schlossgarten sei ein schwieriges, weil sumpfiges Gelände. Die Maßnahmen würden in den regelmäßigen Baubesprechungen mit allen Planungsbeteiligten, also auch mit der Schlossgartenleiterin, besprochen.

Verzögerung befürchtet

Trixi Stalling befürchtet, dass die Arbeiten wohl erst im Frühsommer abgeschlossen werden. Zudem müsse der durch die schweren Fahrzeuge verdichtete Boden der Rasenflächen wieder aufgelockert werden. Quathamer ist sich sicher, dass der Fertigstellungstermin Ende März eingehalten wird.

Rund 500 Rosen befinden sich in dem Garten, von denen Stalling für die Arbeiten mehr als 100 ausgraben und im Küchengarten provisorisch in einem Beet über den Winter hinweg einschlagen (einpflanzen) ließ. Im März sollen die Rosen wieder umgesetzt werden. Insgesamt gibt es in dem Rosengarten Beete mit einer Gesamtfläche von 540 Quadratmetern.

Dort, wo die ursprünglich aus England stammenden und ausgesprochen robusten Austin-Rosen herausgenommen wurden, wird die Erde ausgetauscht. Die übrigen Beete werden, wie in jedem Jahr üblich, mit getrocknetem gekörnten Kuhmist gedüngt. „Aber erst im März/April, wenn keine strengen Nachtfröste mehr zu erwarten sind“, betont Stalling. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die Pflanzen zu früh austrieben und die Triebe vom Frost geschädigt würden. Auf die Beete würden zudem Stickstoff- und Phosphorgaben sowie Kalk verteilt. Zwischen den Rosen lockert Eisenhut die Beete auf, der hoch wächst und violett blüht. „Viele Besucher des Rosengartens haben uns gefragt, wo es diesen Eisenhut zu kaufen gibt. Seitdem gibt es ein gutes Angebot auf den Wochenmärkten“, freut sich die Schlossgartenchefin. Es sei aber darauf zu achten, dass Eisenhut sowohl als einjährige Pflanze als auch als Staude angeboten werde.

Es ist im übrigen nicht nur der momentane Zustand des Rosengartens, der ihr Sorge bereitet. Durch den milden Winter breiten sich Ratten und Wühlmäuse explosionsartig aus. Sie richten schwere Fraßschäden an den Wurzeln einiger Pflanzen an.

160 Meter Wege

Rund 160 Meter Wege werden erneuert, die ausgekoffert werden müssen. Als in den 50er Jahren Obstbäume gefällt wurden, um den Rosengarten anzulegen, wurde auch ein Haus abgerissen. Mit dem Bauschutt wurden die Wege befestigt. Gleichzeitig mit den neuen Wegen und der Drainage werden Stromleitungen verlegt. Rund 190 000 Euro kosten die Arbeiten.