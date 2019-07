Oldenburg „Ich bin ein Banker, aber doch kein Erfinder!“, sagt Reinhard van Lessen mit dem Brustton der Überzeugung. Nun ja, das mag sich der 60-Jährige so ja selbst schön- und auch eingeredet haben – tatsächlich steht dem aber einerseits das Aktenzeichen 20214897.1 entgegen. Und andererseits trägt auch die Stimme der werten Gattin aus dem Hintergrund ihren Part zur Klärung bei: „Der bastelt immer!“

„Kinder waren wichtiger“

Auf dem schwarzen Garagentor prangt in Übergröße ein weißes, zumindest augenscheinlich nicht gelöstes Sudoku (Reinhard van Lessen: „...aus einem Meister-Sudoku-Heft, wirklich schwer.“), die Garage selbst steht randvoll mit handwerklichem wie vielem anderen „Gedöns“, der Zaun ist eine beleuchtete Eigenkonstruktion und der Garten ein Fundus an Alltagsgegenständen, die sich aber nicht im Handel erwerben lassen. Das galt im Übrigen auch für seine „mobile Solaranlage“ vor gut 20 Jahren. Klar, ein paar ähnliche Modelle in unterschiedliche Größen und Variationen waren hier und da längst vorgelegt worden. Weltweit. Aber eben kein van Lessen’sches Gut.

Das hatte schließlich eine ganz besondere Bedeutung – fanden die drei Kinder das Wasser im heimischen Swimmingpool (Marke Eigenbau, natürlich) doch übertrieben kalt. „Und da musste ich das Wasser irgendwie warm bekommen“, sagt er heute, „und da hatte ich die Idee einer mobilen Solaranlage, die man aufrollen kann“. Also wurde geschraubt, gebastelt und gesägt, foliert und modelliert. Allerdings nur in Gedanken und auf Papier. Einen Prototypen hat es nie gegeben.

Aber: In der Bank, beim netten Plausch mit Kunden, hatte er dann von seinen Plänen berichtet – und ausgerechnet jener Gegenüber hatte damals selbst einen Wurstspieß beim Patentamt angemeldet. Und zack, war so die Idee des hochoffiziellen Gebrauchsmusters geboren. „Weil der Kunde mich überredet hatte ...“

Ja, er habe tatsächlich für die Anmeldung beim Patentamt gezahlt. Und ja, ein Profi zeichnete van Lessens Erfindung in Reinform auf. Doch dann? Nichts. „Kinder und Urlaube waren mir irgendwie wichtiger“, sagt der gelernte Bankkaufmann heute. Und weil’s seiner Erfindung ähnliche Technikstücke heute sogar schon bei Ebay zu kaufen gibt, reicht’s dann auch mit aller Aufregung. „Da scheint irgendjemand das Patent nach Ablauf der Rechte gefunden und in die Tat umgesetzt zu haben“, sagt er – völlig unaufgeregt.

Idee tot? „Abgehakt!“

Aber ja, eine weitere Erfindung hätte noch was werden können. Also theoretisch. Eine Auffahrhilfe für einen geraden Stand von Wohnmobilen „oben ein Pendel, unten eine Kompassrose...“ zählt er dann auf und führt es fort. Aber: Sein Wohnmobil musste weiter schräg stehen; das erhoffte Kooperationsunternehmen winkte ab. Thema durch, Idee tot. So schnell geht das.

Doch sei’s drum! Gute Gründe, um in seiner Garage zu werkeln und die Denkwerkstatt zu aktivieren, gehen ihm nicht aus. Beispiele gefällig? Gern.

Da gibt es beispielsweise diese Wäscheleinen, die auf Augenhöhe unter einem Vordach im Garten angebracht sind. Dort können sie allerdings auch mal stören. Also hat van Lessen einen Hebel angebracht, mit dem sich die hängende Wäschespinne bei gleicher Spannkraft flux unter die Decke hieven lässt. Ein paar Meter weiter, nicht minder spektakulär im Kleinen: Weil der Hund immer wieder die Gartentür aufstieß, („...aber nicht wieder schloss!“) hatte sich van Lessen einen Konstruktion mit Bändern und Lot einfallen lassen, die selbstständig jene Tür lautlos schließt. „Immer“, wiederholt seine Ehefrau im Garten – und verweist damit auf die vielen Ideen, die der Gatte dann einfach in die Tat umsetzt. Und umsetzen kann.

„Nie kaputtrepariert“

Denn: „Ich bin eher der Sammler ...“, sagt er da fast schon kleinlaut, „man kann ja alles irgendwann noch mal gebrauchen.“ Sei es der Mitsubishi-Außenspiegel von anno dazumal, die Glühbirnen, die „Unterlegnupsis“ oder die alte Analog-Uhr. Ganz egal. In der Garage ist alles gelagert. Dort finde er nach eigenem Bekunden auch stets alles wieder – und kann gleichsam damit etwas anfangen. So wie vor 50 Jahren, als er geschrottete Spielzeugeisenbahnen selbst auseinanderbaute und wieder erfolgreich zusammensetzte – oder dem Elektrohändler nebenan beim Richten der Röhre im Schwarzweiß-TV über die Schulter schaute. Und ihn danach mit Schraubenzieher und Co imitierte. Das gefiel der Frau Mama nicht immer. Aber: „Wenn es kaputt ist, kann man auch versuchen, es selbst zu reparieren“, sagt er, „ich habe zumindest noch nie etwas kaputtrepariert.“ Das glaubt man ihm gern. Reinhard van Lessen also „nur“ ein Banker? Von wegen. Beweisführung abgeschlossen!