Oldenburg In unserer Serie – die in loser Folge veröffentlicht wird – stellen wir üblicherweise besondere oder auch besonders nachhaltige Einträge eines Jahres vor. Diesmal gibt es jedoch eine Ausnahme. Wir haben uns für Sie durch Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen des frühen 19. Jahrhunderts gearbeitet und hier zusammengestellt. Viel Spaß!

• Reinigung der Gassen

Polizei-Verordnung vom 11. Mai 1814, betr. Reinigung der Gassen und Häusingen in der Stadt Oldenburg:

„Da die wegen Reinigung der Gassen und Häusingen in der Stadt Oldenburg respective unterm 27. Juni und 12. November 1785 erlassenen Cammer-Verordnungen nicht in allen Puncten gehörig mehr befolgt werden [...]: 1. Alle Häusingen, nebst den darin befindlichen heimlichen Gemächern müssen, falls nicht ein harter Frost solches unthunlich macht, wöchentlich am Sonnabend, und zwar von Ostern bis Michaelis vor 7, und von Michaelis bis Ostern vor 8 Uhr des Morgens gereinigt, anbei nebst den Rinnsteinen fleißig mit Wasser nachgespület werden, und müssen mit dieser Reinigung die ersten und oberhalb an den Rinnsteinen und Abzügen belegenen Häuser so frühzeitig den Anfang machen, daß zur bestimmten Zeit, auch bei den unterhalb und am Abflusse belegenen Häusern, die Reinigung geschehen und aller Unflath völlig weggeschafft sein kann. Wer dagegen handelt und gedachte Reinigung an einem andern Tage, oder zu einer andern Tageszeit vornimmt oder verrichten läßt, wird mit einer Geldbuße von 1 Reichsthaler, oder einer verhältnismäßigen Gefängnisstrafe belegt werden.“

• Wie Ärzte praktizieren

Regierungs-Bekanntmachung vom 18./25. September 1817, betreffend Prüfung der angehenden Aerzte und Chirurgen:

„Da seit einiger Zeit mehrere Fälle eingetreten sind, daß Aerzte und Chirurgen, den bestehenden Verordnungen zuwider, ohne vorhergegangene Prüfung und erhaltene Erlaubniß zur Ausübung ihrer Wissenschaft, an willkührlich von ihnen gewählten Orten im hiesigen Lande practisiren, so wird unter Bezugnahme auf die Cammer-Verordnung vom 23. Dec. 1796 zur unabweichlichen Nachachtung folgendes festgesetzt. Ein jeder, der die Heilkunde als Arzt oder Chirurgus in einem Fache derselben im Herzogthum Oldenburg oder der Herrschaft Jever ausüben will, hat sich bei der Regierung wegen Zulassung zu der gewöhnlichen Prüfung durch die Medicinalbehörde zu melden und darum nachzusuchen. Bei Einreichung dieses Gesuchs haben die Doctoren der Medicin ihre academischen Zeugnisse, Inaugural-Dissertationen oder die gedruckten Theses, worüber sie öffentlich disputirt haben, sowie das erhaltene Doctor-Diplom, Chirurgen ihre Lehrbriefe und was sie sonst zu ihrer Legitimation über Kenntnisse und Leistungen in ihrem Fach auszuweisen haben, nebst einer kurzen Erzählung ihrer Lebensumstände und wissenschaftlichen Bildung beizufügen, und, nach hierauf verstatteter und erfolgter Prüfung nach Maßgabe des Ausfalls derselben, wegen Bestimmung ihres künftigen Wohnortes und Wirkungskreises das Weitere zu gegenwärtigen.“

• Was auf Gräbern steht

Consistorial-Bekanntmachung vom 14./22. Juli 1819, betreffend oberliche Genehmigung der Inschriften auf Grabsteinen:

„Das Consistorium findet sich veranlaßt, hierdurch zu verordnen: daß ein jeder, der außer Namen, Stand, Geburts- und Sterbezeit und der Fußmaaße der Gräber auf seinen Grabstein eine weitere Inschrift hauen oder malen lassen will, dieselbe zuvor in der Stadt- und Landgemeinde Oldenburg dem Consistorium, in den übrigen Gemeinden aber dem Prediger zur Beurtheilung und Genehmigung vorzulegen gehalten ist.“

• Schutz der Gehwege

Bekanntmachung des Oldenburgischen Magistrats vom 27. Sept./7. Oct. 1819, betreffend von der Regierung genehmigte Vorschriften wegen Reinhaltung der neu angelegten Trottoirs in der Stadt Oldenburg:

„Da durch die jetzt größtentheils beendigte Umpflasterung der Stadt und soweit zulässig, Anlegung von Trottoirs nicht nur eine zweckmäßige Verschönerung der Stadt erreicht, sondern auch für die Sicherheit und Bequemlichkeit der Fußgänger möglichst gesorgt worden ist, so wird, damit der beabsichtigte Zweck desto vollkommener erreicht werden möge, folgendes angeordnet. [...] Bänke vor die Häuser zu stellen, kann nur da gestattet werden, wo die Trottoirs eine solche Breite haben, daß dadurch der Fußweg, der wenigstens eine Breite von drei Fuß behalten muß, nicht zu sehr beschränkt oder vielleicht ganz aufgehoben wird. [...] Insbesondere aber soll der Gebrauch der hiesigen Schlächter, das Fleisch geschlachteter Thiere in oder vor den Thüren und Fenstern auszuhängen oder offen zu legen, wodurch nicht nur die Trottoirs auf eine höchst ekelhafte Weise beengt werden, sondern auch das Fleisch dem Ungeziefer vorzüglich preisgegeben wird, sofort gänzlich abgeschafft sein.“

• Kein Bier nach dem Tod

Regierungs-Bekanntmachung vom 2./7. Oct. 1819, betreffend Verbot der Gastereien bei Beerdigungen, namentlich der sogenannten Todtenbiere, Tröstelbiere und Todtenmahle:

„Eine jede eigentliche Gasterei, sowie jedes Gelage im Sterbehause, ist durchaus verboten, sowohl vor als nach der Beerdigung. Den Verwandten und Freunden, welche der Leiche folgen, kann im Sterbehause vor der Beerdigung zwar eine der Tageszeit angemessene, mäßige, einfache Bewirthung gereicht werden; nach der Beerdigung ist aber auch dieses, sowie überall das Versammeln im Trauerhause, gänzlich verboten, und sind namentlich die sogenannten Todtenbiere, Tröstelbiere, Todtenmahle und dergleichen sowohl im Sterbehause, als auch in andern öffentlichen oder Privathäusern durchaus untersagt; alles bei polizeilicher Strafe, sowohl für die Wirthe, als für die Theilnehmer. Den Aemtern wird die sorgfältige Beobachtung dieser Anordnung zur Pflicht gemacht, und die Prediger sind hiermit angewiesen, etwaige Contraventionsfälle ersteren anzuzeigen.“

• NIcht

Auf den Wall!



Bekanntmachung des Amtes Oldenburg vom 16./29. Jan. 1824, betreffend Polizeiverordnung in Betreff des Walles der Stadt Oldenburg:

Nach den bestehenden Verordnungen in Betreff des Walles hieselbst darf 1. niemand Hornvieh, Ziegen, Schweine, Federvieh und dergleichen auf dem hiesigen Wall laufen lassen, noch irgend jemand selbigen durch Hinwerfung einigen Unraths oder sonst auf irgend eine Weise verunreinigen, auch nicht gestatten, daß solches von seinen Kindern geschehe; 2. dürfen weder beladene noch unbeladene Wagen, Schlitten und andere Fuhrwerke über den hiesigen Wall gefahren, oder ledige Vorspannpferde über selbigen geführt werden. 3. müssen diejenigen, welche auf dem Wall reiten wollen, sich dazu nur allein der breiten, zum Reiten und Fahren bestimmten Alleen bedienen [...]; 4. ist das den Fußgängern sehr gefährliche schnelle Fahren oder Jagen mit Fuhrwerken oder zu Pferde auf dem Walle untersagt; 5. ist alle und jede Beschädigung der auf dem Walle gepflanzten Bäume streng verboten; 6. dürfen die auf dem Walle befindlichen Grasplätze und das darauf wachsende Gras nicht beschädigt werden [...], 7. ist alles Auf- und Abgehen an den äußeren und inneren Dossirungen des Walles verboten, und muß sich ein jeder der dazu angelegen Aufgänge und Treppen bedienen.“

• Uneheliche Geburten

Consistoral-Bekanntmachung vom 6./14. Juli 1825, betreffend Vigorisation der schon bestehenden Vorschriften in Ansehung der von den Predigern bei den Aemtern zu machenden Anzeigen der unehelichen Geburten etc.:

„Das Consistorium findet sich veranlaßt, die schon bestehenden Vorschriften: 1. daß die Prediger die Fälle unehelicher Geburten dem Amte anzeigen sollen, damit solche Unzuchtsfälle nach Art. 429 des Strafgesetzbuches respective polizeilich oder als Vergehen gestraft werden, und 2. daß Gefallenen nicht erlaubt sein soll, mit einem Kranze zur Copulation zu kommen, hierdurch zu vigorisiren und zu deren Beachtung die Bekommenden aufzufordern.“





• Wer wen heiraten darf

Landesh. Verordnung vom 8./17. März 1830, betreffend Eheverbote:

„Um einestheilen diejenigen Verwandtschafts-Verhältnisse unzweifelhaft zu bezeichnen, welche einer ehelichen Verbindung durchaus entgegenstehen und keine Dispensation zulassen, anderntheils aber Unseren protestantischen Unterthanen im Herzogthum Oldenburg [...] einige Fälle freizugeben [...]: §1. Durchaus verboten, so daß unter keinerlei Umständen von dem Verbote dispensirt wird, sind die Ehen: 1. in auf- und absteigender Linie, ohne Unterschied des Grades, a) zwischen Blutsverwandten, b) zwischen Schwiegerverwandten, also Schwiegereltern und Schwiegerkindern u.s.w., c) zwischen Stiefverwandten, also Stiefeltern und Stiefkindern u.s.w., 2. in der Seitenlinie, unter Geschwistern, sowohl voll- als halbbürtigen. Gesuche um Dispensation zur Eingehung einer solchen, aller Sitte und dem Gefühle widerstreitenden ehelichen Verbindung sollen zurückgegeben und der Concipient in 5 bis 10 Reichsthaler Brüche genommen werden. [...] §3. Alle anderen Bluts- und Heirats-Verwandtschafts-Verhältnisse sind kein Hinderniß der Ehe, es sind also namentlich ohne Dispensation erlaubt, wie es die meisten derselben schon bisher waren, die Ehen: mit des Vaters oder mit der Mutter Bruder, unter Geschwisterkindern, mit des Bruders Witwe, gleich der Ehe mit der Frauen Schwester, mit des Oheims Wittwe, gleich der Ehe mit der Tante Ehemann, mit der Stiefmutter Schwester und mit des Stiefvaters Schwester, mit der Schwiegermutter Schwester und mit des Schwiegervaters Schwester. Hiernach hat sich ein Jeder zu achten.“

• Rettung von Personen

Landesh. Verordnung vom 26. Octbr. 1830, betr. Rettung verunglückter Personen:

„Da die in den verschiedenen Theilen des Herzogthums Oldenburg bestehenden Verordnungen wegen Rettung verunglückter Personen nicht mit einander übereinstimmen und es nothwendig ist, sie in Einklang mit der bestehenden Strafgesetzgebung zu bringen, so verordnen wir [...]: §1. Jeder Unterthan ist schuldig, zu Abwendung einer Anderen drohenden Gefahr, oder zu Rettung verunglückter Personen durch Anwendung eigener Kräfte, Warnung der gefährdeten Personen, Herbeirufen und Herbeiholung Anderer, scheunige Anzeige bei der nächsten Obrigkeit und sonstige in seiner Macht habende Mittel, soweit es ohne Gefahr für ihn selbst oder einen Dritten geschehen kann, beizutragen.“