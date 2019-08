Oldenburg Die Stadtverwaltung macht eine Rolle rückwärts: Der geplante Einbau von versenkbaren Pollern auf dem Julius-Mosen-Platz kommt nicht. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann zog einen entsprechenden Beschlussvorschlag für die jüngste Sitzung des Finanzausschusses zurück und kündigte weitere Beratungen innerhalb der Verwaltung an. Wie es heißt, will die Verwaltung prüfen, ob nicht eine kostengünstigere Lösung in Frage kommt.

Und die gibt es bereits seit zwei Jahren: Bei Großveranstaltungen wie Stadtfest oder Lambertimarkt werden die Zufahrten zur Fußgängerzone mit Betonklötzen geschützt. Die Sicherheitsbeauftragten reagierten damit auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz, wo ein Attentäter einen Lastwagen in die Menschenmenge gelenkt hat.

Seitdem werden vor und nach Großveranstaltungen bis zu 48 Betonklötze auf- und abgebaut. Die Betonpoller lagern auf dem Gebiet der Weser-Ems-Halle und haben sich dem Vernehmen nach als Präventionsmaßnahme bewährt.

Der Vorstoß der Stadtverwaltung sah vor, die Handhabe durch elektronisch bedienbare Poller zu vereinfachen und das Erscheinungsbild der Innenstadt aufzuwerten. Sicherer als die bisherigen Schutzelemente wären die neuen Poller nicht, heißt es.

Wie die Verwaltung ankündigt, werden die Betonklötze zum Stadtfest Ende des Monats das nächste Mal eingesetzt. Geplant sei, mit dem Aufbau am Dienstag, 27. August, zu beginnen. Zum Auftakt werden die Elemente auf dem Julius-Mosen-Platz aufgebaut. Dann folgt der Schlossplatz (Höhe Skulptur Vase). Es geht weiter mit Betonklötzen an den Einmündungen Heiligengeistwall/Lange Straße und Heiligengeistwall/Heiligengeiststraße sowie an der Wallstraße. Jeweils zwei Blöcke werden übereinander gestellt. Auf den Julius-Mosen-Platz haben die Sicherheitsfachleute ein besonderes Augenmerk. Durch die Lage – direkte Verlängerung der Ofener Straße – wäre dieser Platz besonders gut erreichbar für Laster, die für einen Angriff genutzt würden.

Der Zentrale Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt sowie die Polizei hätten die Standorte gemeinsam festgelegt, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. Fluchtwege und Erreichbarkeit der Innenstadt für Rettungswagen und Feuerwehr blieben gewährleistet.

Für zusätzlichen Schutz der Innenstadt sorgen Einfahrtssperren in Form von geparkten Fahrzeugen. Dabei werden zum Beispiel Schausteller-Fahrzeuge – am Waffenplatz und anderen Stellen – so abgestellt, dass sie Fahrzeugen im Weg stehen, die auf den Platz fahren wollen.