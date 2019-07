Oldenburg Catharina Politz ist 34 Jahre alt und weiß eine Menge über Fleisch. Sie ist Ernährungsberaterin, Food-Store-Managerin und natürlich Verkaufsleiterin im Fleischerhandwerk, was die Entsprechung des Fleischermeisters im Verkaufsbereich ist. Auf ihre Qualifikationen hat sie nun noch zwei Aspekte draufgesattelt: Seit Anfang des Jahres ist die 34-Jährige Fleisch- sowie Wurst-und Schinken-Sommelier. Dafür musste sie noch einmal die Schulbank drücken. 14 Tage lang wurde in der Fleischer-Schule Augsburg von morgens bis abends nonstop gebüffelt und abends gelernt, wie Politz erzählt. Die Qualifikation sei das „I-Tüpfelchen auf den Fleischermeister“.

Auf dem Programm standen Landwirtschaft, Aufzucht, Rassen und Fütterung ebenso wie „Special Cuts“, also spezielle Zuschnitte des Fleisches. „Wir haben uns mit internationalen Zuschnitten beschäftigt und wollen alte Traditionen wieder hervorholen, die sonst vergessen würden“, umreißt sie den Sinn der Ausbildung, die bislang noch eine Neuheit ist. Sie hat den insgesamt zwölften Kurs für Fleischsommeliers besucht, bei Schinken und Wurst war es der zweite Kurs, der jemals angeboten wurde. In einem Kurs sind 17 bis 25 Teilnehmer.

Faserstruktur und Aroma

„Wir verstehen uns als Genussbotschafter, die wissen und vermitteln, dass es mehr als Filet und Nackensteak gibt“, sagt Politz, die seit Mai zum Team der Fleischerei und Metzgerei Meerpohl gehört. Das Ziel sei es, das „Tier vom Scheitel bis zur Sohle“ zu kennen und zu verwenden, denn: „Es ist ja ein bisschen der Eindruck entstanden, Deutschland hat sich zur Filetgesellschaft entwickelt“.

Auch der Schnitt und die Zubereitung beschäftigt einen Fleisch-Sommelier. Als Beispiel nennt Politz das „Flat Iron“, zu deutsch: Bügeleisen, das aus dem Bug des Rindes geschnitten wird. Das dicke Bugstück sei in Deutschland typisch zum Schmoren, etwa für Gulasch. Jetzt würde es zerlegt, zum Beispiel für Steak. „Das Stück hat dann einen ganz anderen Geschmack als zum Beispiel ein Hüftsteak und eine andere Faserstruktur. Es hat ein richtig kräftiges Rindfleischaroma.“ Und auch das gehört zu den Aufgaben eines Sommeliers: Geschmack, Geruch und Konsistenz eines Fleischstückes beschreiben zu können. Schweinefleisch rieche etwa neutral und Lamm, da es Eisen und Zink enthält, sei leicht mineralisch.

Bei Rindfleisch unterscheidet Politz nach „dry aged“ und „wet aged“. Also trocken und feucht gealtert beziehungsweise abgehangen. „Das wirkt sich natürlich auf das Fleisch aus“. Trocken abgehangenes Rindfleisch erhalte eine leicht nussige Note, während feucht abgehangenes einen ganz leicht säuerlichen Geruch entwickelt. Für die trockene Variante kommt das Fleisch in einen speziellen Schrank und trocknet an der Luft. Dabei geht ihm Feuchtigkeit verloren. Für die nasse Variante wird es in einem Beutel eingeschweißt, dadurch altert es „in der eigenen Feuchtigkeit, es gibt zudem keinen Abtrocknungsverlust“, erklärt Politz. Dieser könnte bei Dry-Aged-Fleisch bei bis zu 30 Prozent liegen.

Für den Wurst- und Schinken-Sommelier hat Politz sich etwa mit Mikrobiologie, den verschiedenen Produktionsschritten und auch der Kulturgeschichte auseinandersetzen müssen. „Deutschland ist das Wurstland schlechthin“, weiß sie. Mit zahllosen Herstellungsverfahren, Gewürzen und Rezepturen. Von Pinkel im Norden bis Weißwurst im Süden. Und der Schinken ist noch einmal eine Klasse für sich: „Er ist aus einem Stück, während Wurst immer aus zerkleinertem Fleisch besteht“.

Die Herstellung von Schinken klingt nicht sonderlich kompliziert. Er werde gesalzen und dann luftgetrocknet oder geräuchert. Bei so wenigen Variationsmöglichkeiten kann es doch auch keine großen Unterschiede geben, oder? Weit gefehlt.

Weg vom 08/15-Denken

Als Beispiel dienen Ammerländer Knochenschinken und Schwarzwälder Schinken. Letzterer werde kräftig mit Wacholder geräuchert und erhalte dadurch eine tiefrote Farbe und kräftigen Geschmack. Ammerländer Knochenschinken sei mild, über der Buche geräuchert, habe eine samtige Konsistenz und zartrosa Färbung. Auch die Luft spiele bei der Herstellung eine Rolle: Bei Parmaschinken, der nur so heißen darf, wenn er aus der entsprechenden Region Italiens kommt, wirke sich die Luft aus den umliegenden Wäldern aus.

Damit Politz und Kollegen sich nicht nur mit Fleisch- und Wurstwaren auskennen, sondern die Produkte auch in einen kulinarischen Kontext einbetten können, waren Gastreferenten in der „Schule“ zu Gast: „An einem Tag war beispielsweise ein Brotsommelier dabei, der uns ganz unterschiedliche Sorten gezeigt hat“, sagt Politz. So wurde dann auch schon mal ein Brot mit einer Kruste aus schwarzen Linsen und Reis probiert: „Dazu ein leichter Schinken, der toll zu dem kräftigen Brot gepasst hat.“ Durch unterschiedliche Kombinationen ließen sich so die verschiedenen Aromen noch besser herausarbeiten. Und: „Wir müssen uns einfach mal trauen, aus dem 08/15-Denken auszubrechen und etwas Neues zu probieren“, sagt Politz. Damit meint sie Kombinationen wie Bierschinken auf Pumpernickel, garniert mit einer Wasabi-Frischkäsepaste oder Blutwurst mit Chili und Orange.

Wer neugierig geworden ist, für den hat Politz einen Rat: „Einfach beim Einkaufen mal nachfragen.“ Vielfach könnten die Menschen hinter der Theke wirklich gut weiterhelfen und Tipps geben.