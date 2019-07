Oldenburg Die Ferien stehen vor der Tür. Nicht auf viele wartet eine Fernreise. Das muss nicht schlimm sein. Denn auch vor der Haustür gibt es zahlreiche Ziele für Unternehmungen. Und selbst zu Hause kann man den Sommer angenehm verbringen. Die Redakteure der NWZ-Stadtredaktion geben hier einige Tipps für Daheimgebliebene.

Bei gutem Wetter

Karsten Röhr: Wenn die Sonne vom Himmel knallt, stehen zwei Abkühlungen ganz oben: Ein Flussbad in der Hunte – sehr urwüchsig zum Beispiel im Barneführer Holz, wo die Eisenbahn über den Fluss führt – und ein Eis mit drei Kugeln (Zitrone, Melone, Mango) im San Marco bei der italienischen Familie Mucignat an der Ofener Straße.

Jasper Rittner:Schwimmen gehen, was sonst? Persönlich ziehe ich ja Seen den Freibädern vor. Also ab an den Woldsee, den Bornhorster See oder zum Beachclub nach Nethen. Und wer mit dem Rad fährt, spart sich die Parkplatzsuche.

Patrick Buck: Eis essen geht immer! Also auf zur Fahrradtour, zur Belohnung gibt es einen Schokobecher. Beim Eistest der NWZ vor einigen Tagen (im Fokus: Stracciatella) siegten übrigens Krauss Eis am Markt und der Eistreff an der Sandkruger Straße.

Thomas Husmann: Auf dem Fahrrad den Fahrtwind genießen: Ein sehr schönes Ziel ist das Café Huntewasser in Iprump, das über den Weg entlang des Deiches am Kloster Blankenburg zu erreichen ist. Achtung: Geöffnet ist nur samstags und sonntags.

Susanne Gloger:Ein Bad in den Seen oder Freibädern bringt – ganz klar – Abkühlung. Erfrischen kann man sich aber auch unter dichten Bäumen. „Waldbaden“ nennt man es, wenn man sich mal ganz auf die Natur des Waldes einlässt – beispielsweise im nahen Wildenloh.

Alexander Meyer: Bewegung – wenn das Wetter gut ist, sollte man den Tag an der frischen Luft verbringen und sich bewegen. Egal ob mit dem Fahrrad, im Wasser, mit Inlinern am Hunteufer oder die Minimallösung: beim Hin- und Herwälzen auf dem Badetuch am Strand. Kaum etwas ist so entspannend.

Marc Geschonke: Wer so hitzeempfindlich ist wie ich, dürfte sich bei Temperaturen jenseits der 25 Grad am liebsten nahe des Tiefkühlbereichs im Supermarkt aufhalten. Alternativ empfehle ich eine gute Zeit AUF dem Wasser: Kajak oder Kanu, mieten oder kaufen! Schön. Und wahnsinnig entspannend!

Bei schlechtem Wetter

Karsten Röhr: Bei einem heftigen Platzregen, wie sie ja zurzeit zunehmen, ist es ein tolles Gefühl, sich mit Badehose und offenem Mund Richtung Himmel einfach mal voll in den Regen zu stellen. Bei Dauer-Schlechtwetter würde ich mal bei guter Musik den Keller oder den Dachboden aufräumen. Endlich.

Jasper Rittner: Schlechtes Wetter gibt es ja nicht, sondern nur falsche Kleidung. Bevor man einen Urlaubstag vor der Glotze verschwendet, lieber raus in die Natur. Oder im Schlussverkauf auf Schnäppchenjagd gehen.

Patrick Buck:Trotzdem rausgehen, wir sind schließlich im Norden. Mit Gummistiefel, Regenhose und -jacke lässt sich jedem Wetter trotzen. Und meine Kinder lieben es, durch die Pfützen zu springen. Und wenn wir wieder zu Hause sind, gibt es frische Waffeln und heißen Kakao.

Thomas Husmann: Die Museen sind immer einen Besuch wert. Besonders hervorzuheben ist das Schloss, wo zurzeit eine Bauhaus-Ausstellung zu sehen ist. Außerdem kann man dort auf den spuren von Graf Anton Günther wandeln, dem eine Ausstellung gewidmet ist.

Susanne Gloger: Im Kino ist das Filmerlebnis einfach ein ganz anderes als das auf dem heimischen Sofa. Die ganz große Leinwand eben. Dazu ein bisschen Popcorn und, je nach Filmgenre, das Lachen oder Gruseln in der großen Gruppe. Das hebt die Stimmung auch bei Regen.

Alexander Meyer: Kochen – wer frei hat, kann sich Zeit nehmen, sich ganz entspannt an den Herd stellen und etwas wirklich leckeres zu zaubern, satt zum gefühlt 300. Mal in diesem Jahr Nudeln mit Tomatensoße warm zu machen. Das freut vor allem den Partner oder die Freunde.

Tipps für Familien

Karsten Röhr: Ein Picknick im Dangaster Sand hat uns als Familie immer gut gefallen, an der Kurhausseite. Was über mehrere Tage verfolgt werden kann, ist ein Hüttenbau im Wald. Wer sich noch jung fühlt, kann bei dürftigem Wetter mit seinen Kindern mal ins Jump House in Bremen fahren. Und sonst: mit Yeti-Kanu auf die Hunte.

Jasper Rittner: Ein paar Kilometer fahren, ist fast schon wie Urlaub. Das gilt ganz besonders für einen Tagesausflug über die Grenze nach Holland. Mein Tipp: an Groningen vorbeifahren, dann kommt man nach 20 Minuten ins viel schönere Leeuwarden.

Patrick Buck: Nach Petersfehn fahren wir mit den Kindern gerne, nämlich zum Karolinenhof (Woldlinie 4). Während Eltern Kaffee und Kuchen genießen können, gibt es für die Kleinen einen Sandberg, Tiere zum Füttern und manchmal sogar Treckerfahrten.

Thomas Husmann: Bootfahren auf der Mühlenhunte: Der Tretbootverleih bietet Spaß und Bewegung auf dem Wasser in wunderbarer Umgebung. Wem das zu wenig ist: Das benachbarte Olantis-Huntebad ist für Familien immer einen Besuch wert.

Susanne Gloger:Für Fußballgolf muss man weder die eine noch die andere Sportart beherrschen. Auf der Anlage am Muttenpottsweg geht es (gegen Eintrittsgeld) darum, den Ball mit dem Fuß, mit möglichst wenigen Abschlägen über Hindernisse zum Loch zu spielen.

Was nichts kostet

Karsten Röhr: Füße hoch auf Garten- oder Balkonliege und das Grün und den blauen Himmel und die freie Zeit genießen. Mal wieder auf einen Baum klettern. Mit den Kindern in der Grünanlage bolzen. In den Morgenstunden durchs Eversten Moor spazieren oder laufen. Beeren sammeln und Pfannkuchen machen.

Jasper Rittner: Eine Fahrradtour ist jetzt kein sonderlich spannender Vorschlag. Aber viele Touristen zahlen reichlich Geld dafür im Ammerland oder in Friesland Radurlaub zu machen. Und viele Oldenburger kennen garantiert all die möglichen Touren noch nicht.

Patrick Buck: Am Wasser gibt es viel zu sehen. So lassen sich an der Schleuse des Küstenkanals Schiffe beobachten, auf der anderen Seite steht das alte E-Werk und ein Stück weiter den Achterdiek herunter kann man Ruderern und Kanupolo-Spielern zuschauen.

Thomas Husmann: Der Botanische Garten bietet kostenlos einen lehrreichen Ausflug in die Natur. Als neue Attraktion steht das Subtropenhaus offen – mit seinen einzigartigen Pflanzen und Tieren. Mit Glück sieht man den Pfauen-Nachwuchs.

Susanne Gloger:(Ent-)Spannung beim Boule – Wer die ruhige Kugel schieben möchte aber auch den Wettbewerb mag, dem sei das Boulespiel angeraten. Zum Beispiel mittwochs ab 15 Uhr und sonntags ab 10 Uhr mit dem Bürgerverein Etzhorn auf dem Dorfplatz an der Butjadinger Straße.

Alexander Meyer: Das laue Leben genießen – Egal, ob auf dem Balkon, der wiese im Park oder dem eigenen Garten. Es lohnt sich, für ein paar Stunden alle Viere von sich zu strecken, vielleicht noch ein spannendes Buch zu lesen oder gut Musik zu hören und sonst nichts zu tun.