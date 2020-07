Sommerschlussverkauf: Reduzierte Einkaufslust der Oldenburger

Oldenburg Finale, Sale, Rabatte oder Letzte Chance steht in dicken Lettern auf den Schaufenstern der Innenstadt. Dahinter schieben sich aber keine Horden von Schnäppchenjägern um Wühltische.

Am letzten Montag im Juli wurde in den vergangenen Jahren gerne mit dem Sommerschlussverkauf geworben. Zu Pandemiezeiten ist aber schon seit Wochen überall reduziert. Gibt es dieses Jahr keinen SSV? Wollen die Leute nichts kaufen? Wer profitiert von Rabatten? Wir haben nachgefragt.

Was bedeutet Sommerschlussverkauf?

Der Sommerschlussverkauf (SSV) war bis 2004 gesetzlich geregelt: Händler hatten je einmal im Winter und Sommer Gelegenheit, Ware zu reduzieren, die restliche Zeit waren nur Rabatte bis drei Prozent erlaubt. Die Gesetzeslage hat sich aber geändert. Mittlerweile gibt es offiziell gar keinen Schlussverkauf mehr.

Einzelhändler dürfen nach Belieben über Rabattaktionen entscheiden. Darum finden Verbraucher fast das ganze Jahr Sonderangebote. Dennoch benannte der Branchenverband bisher jedes Jahr einen Termin für den SSV – traditionell den letzten Montag im Juli. Auch wenn es regelmäßig schon vorher große Rotstiftaktionen im Handel gab, sollte der Termin den Höhepunkt der Rabattschlacht markieren.

Wie sieht es dieses Jahr mit dem SSV aus?

In diesem Corona-Jahr ist alles ein bisschen anders. Der Einzelhandel ist gebeutelt durch den Lockdown und auch jetzt, nach Lockerungen, läuft das Geschäft schleppend. „Etliche Händler haben sich mit Lieferanten darauf geeinigt, dass die Herbst/Winterware später kommt“, sagt Georg Berensen.

Der Geschäftsführer und Rechtsberater vom Handelsverband Nordwest spricht von der „großen Lücke“, die im Frühjahr durch Corona-Eindämmungsmaßnahmen entstanden ist. Die Textilbranche werde versuchen, die Sommersaison auszudehnen, um Regale erst einmal leer zu kriegen. „Das Wort SSV wird darum nur sparsam verwendet – der Sommer ist im Handel noch nicht vorbei“, sagt Georg Berensen. Rabattaktionen gibt es neben der Mehrwertsteuersenkung dennoch.

Retten Rabattaktionen angeschlagene Händler?

„Rabattaktionen sind einer von vielen Versuchen, das Geschäft wieder in Gang zu bringen“, sagt der Handelsverbandssprecher. Allerdings zeigt sich auch nach verschiedenen Preissenkungen: „Die Unternehmen sind noch meilenweit vom Vorjahresniveau entfernt.“ Obwohl Georg Berensen keine Prognosen abgeben mag, befürchtet er etliche Insolvenzen zum Jahresende. „Die Kunden kommen wieder – aber langsam und sehr verhalten. Viele haben Sorgen vor Ansteckung und bei etlichen ist das Geld knapp – Kurzarbeit betrifft noch eine Menge Arbeitnehmer.“ Seiner Ansicht nach „muss einkaufen wieder Spaß machen“, mit Masketragen und Schlangestehen sei das schwer möglich.

Letztlich bliebe den Händlern in diesem Jahr zwar keine andere Möglichkeit, als die Preise so weit zu reduzieren, bis die Waren den Laden verlassen, generell hält Georg Berensen aber wenig von Rabattschlachten: „Die Gewinnmargen schwinden, Unternehmen fühlen sich zum Preiswettkampf gezwungen – wenn einer anfängt, machen alle mit“, sagt der Rechtsexperte. Das Beispiel der insolvent gegangenen Baumarktkette Praktiker zeige, wie verheerend sich Slogans wie „20 Prozent auf alles“ auf das Konsumverhalten auswirken kann: Kunden kommen nur noch, wenn es Schnäppchen gibt.

Was wollen die Kunden in Oldenburg?

Beim Gang durch die City sind wenig Schnäppchenjäger mit prallen Einkaufsbeuteln zu sehen. Die 19-Jährigen Zwillinge Annika und Lisa Kühnapfel „kaufen jetzt nicht mehr als sonst“. Ein Ehepaar aus Leer ist nur in der Stadt, weil gerade Urlaubszeit ist, eine Oldenburger Mutter hat günstige Hosen für die Kinder gekauft, selbst nach Klamottengucken ist ihr mit Maske zu stickig. Der Mundschutz nervt viele beim Shoppen. Tim und Karim, beide 17, kaufen sowieso lieber im Netz, „das ist bequemer und nicht ansteckend“.

Was sagen die Geschäftsleute?

Nicolas Simmich, Centermanager Schlosshöfe

„Der Sommerschlussverkauf hat für den Textilhandel nicht mehr die Bedeutung wie früher. Vor 20 Jahren zum Beispiel gab es in den Bekleidungsgeschäften nur vier Mode-Kollektionen im Jahr, deren Restbestände zum Sommer- beziehungsweise Winterschlussverkauf zu stark reduzierten Preisen verkauft wurden. Heute gibt es 12 bis 14 Kollektionen im Jahr und Angebote nahezu permanent. Der Vorteil eines festen Termins für den Schlussverkauf hat sich dadurch erübrigt“, berichtet Nicolas Simmich, Center Manager der Oldenburger Schlosshöfe.

Im Schuhgeschäft läuft es immer noch ähnlich wie damals – auch wenn es den Sommerschlussverkauf nicht mehr gibt, weiß Mark Schütte, Mitinhaber und Geschäftsführer des Geschäftes Schütte Schuhe. „Der Handel lebt von zwei Kollektionen im Jahr, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter, das entspricht dem Bedarf der Kunden, vor allem, wenn es um Kinderschuhe geht. Zum Ende der Saison bieten wir die Ware zu reduzierten Preisen an, um Platz für die neuen Kollektionen zu schaffen. Das ist jetzt der Fall“, berichtet Schütte.

Jörn Poppen, Leiter der Marketing-Abteilung bei Leffers

„Im Modehaus Leffers gibt es keine Aktion zum Sommerschlussverkauf. Der spielt für uns bereits seit mehreren Jahren keine Rolle mehr und würde auch nicht auf die aktuelle Situation passen. Als der Verkauf eingebrochen ist, haben wir weniger Ware eingekauft, weshalb unsere Bestände gar nicht so groß sind. Es gibt aber trotzdem Aktionen für die Kunden wie Vorteilspakete, bei denen zum Beispiel zwei Artikel zum Preis von einem angeboten werden. Das sind aber punktierte Aktionen“, sagt Jörn Poppen, Leiter der Marketingabteilung des Modehauses Leffers.

„Der Sommerschlussverkauf von früher mit den festen Terminen existiert bei uns nicht mehr. Besondere Angebote in dem entsprechenden Zeitraum gibt es aber immer noch – auch als Signal für die Kunden. Mittlerweile werden die Angebote über das gesamte Jahr gemacht und fallen sehr individuell aus. Eine Aktion ist dabei immer auf den Warenbestand, der verkauft werden soll und die jeweilige Zeit zugeschnitten“, erklärt Gerhardine Müller-Meinhard Cardoso, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Bruns Männermode.

Nicole Lakner, Inhaberin des Geschäftes „Kaffee und Kleid“

Auch Nicole Lakner vom „Kaffee und Kleid“ an der Kurwickstraße setzt auf individuelle Angebote. „Wir bieten verschiedene Aktionen für unsere Kunden an, halten uns dabei aber nicht an feste Termine“, berichtet die Unternehmerin. In ihrem Geschäft bietet sie Damenmode an, serviert dort aber auch Kaffee und Kuchen.

„Es gibt immer wieder Zeiträume, in denen wir Preisreduzierungen auf ausgewählte Waren gewähren. Von Zeit zu Zeit erhalten unsere Kunden beim Einkauf auch kleine Geschenke oder werden auf einen Kaffee oder ein Stück Kuchen eingeladen. „Ich setze mehr auf Klasse statt auf Masse. Mottos wie ,Geiz ist geil‘ passt nicht zu meinem Geschäftsmodell, deshalb gibt es so etwas wie den Sommerschlussverkauf im Kaffee und Kleid auch nicht.“