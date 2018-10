Oldenburg Als geistig Behinderter auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, als Angehöriger auf der Suche nach einer wohnortnahen Betreuung für die betagten Eltern, als in finanzielle Not Geratener auf der Suche nach Hilfe im Behördendschungel: Der neue Soziale Stadtplan auf der Homepage der Stadt Oldenburg soll möglichst vielen Hilfe- oder Informationsbedürftigen auf den richtigen Weg helfen. Am Dienstag wurde er der Presse vorgestellt. Er löst den bisherigen Sozialen Stadtplan in Heftform ab.

Rund neun Monate lang habe man im Sozialdezernat gemeinsam mit dem Fachdienst Geoinformation und Statistik an dem neuen Angebot getüftelt, sagte Projektleiterin Susanne Jungkunz. Und sicher sei, dass man längst nicht alle Angebote zusammengetragen habe – eine zentrale Datenbank habe es bisher bei der Stadtverwaltung nicht gegeben. Sie hofft, dass möglichst viele der fehlenden Angebote schnell nachgemeldet werden. Ein entsprechendes Formular ist im Stadtplan hinterlegt.

Auch in anderer Hinsicht sei der Stadtplan für die Stadtverwaltung lehrreich, sagt Sozialdezernentin Dagmar Sachse. „Er zeigt uns, wo wir noch blinde Flecken haben und wo es nur wenige Angeboten gibt.“ Und die Auswertung der Klickzahlen werde zeigen, wo die Nutzer den größten Bedarf sehen. Sachses Prognose ist, dass die Bereiche Pflege und Altenbetreuung ganz weit vorne liegen werden. „Das sind die Themen der Zukunft.“ Gesucht werden kann nach den verschiedenen Angeboten mit Stichworten und durch Eingrenzung der Zielgruppe. Die Umgebungssuche zeigt, welche Angebote es in einem Radius – bis zu drei Kilometer – um den Wohnort gibt.

Es ist hilfreich, wenn man im Umgang mit Suchmasken geübt ist. „Eine gewisse Hürde für Ungeübte ist da“, räumt Jungkunz ein. „Aber wenn man den Schritt erst ’mal getan hat, ist es enorm, was alles in dem Sozialen Stadtplan steckt.“ Der soll übrigens wachsen könne – „je nachdem, welche Hinweise wir bekommen“, sagt Jungkunz. Man findet ihn auf der Homepage der Stadt Oldenburg (oldenburg.de) unter dem Reiter „Bürgerservice“ und dann unter „Geoportal“.