Stadtentwicklung: Altes Museum wird im März abgerissen

Oldenburg Raus mit dem Mief und Staub, im Stadtmuseum weht demnächst ein frischer Wind – wenn der Neubau eröffnet wird. Bis dahin vergeht allerdings noch ein wenig Zeit, kündigte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann an, der zum Abschluss der Planungsphase einen Zwischenbericht ablieferte.

Villen werden saniert

Demnach rollen im März kommenden Jahres die Abrissbagger an, mit dem Neubau soll dann im Juni begonnen werden, die Wiedereröffnung ist für den Herbst 2023 vorgesehen. Die zum Museum gehörenden Villen entlang der Raiffeisenstraße werden saniert, der Garten mit Gastronomie bleibt erhalten, kündigte der OB weiter an. 17,7 Millionen Euro werden investiert, die Hälfte übernimmt der Bund. Die Finanzierung ist nicht gefährdet, erklärte der OB auf Nachfrage unserer Redaktion. Die coronabedingte finanzielle Krise wirke sich nicht so stark auf den Stadtsäckel aus, er hoffe den Haushalt 2021 ohne Neuverschuldung auf den Weg bringen zu können.

Ort der Begegnung

Ziel sei es, das Stadtmuseum zu einem lebendigen Ort zum Austausch über aktuelle und historische Themen zu machen. „Wir wollen das Museum neu denken“, blickte Krogmann in die Zukunft. Die offene Architektur mit dem verglasten Eingangsbereich und einem Vorplatz soll die Besucher animieren, in und vor dem Museum zu Verweilen.

Bis zur Schließung des Altbaus und vor dessen Abriss sind noch zwei Ausstellungen geplant. Vom 6. Dezember bis 31. Januar heißt es „Von Oldenburg in die Welt – 150 Jahre Ansichtskarte“, die in Oldenburg erfunden wurde. Bereits am 11. Oktober wird die Fotoausstellung „Analog 66“ eröffnet. Bis zum 6. Dezember sind Oldenburger Porträts des Fotografen Stephan Meyer-Bergfeld zu sehen – aufgenommen mit einer Hasselblad-Kamera 500 C aus dem Jahr 1966. Die analogen Aufnahmen entstanden mit einem sechs mal sechs Zentimeter Filmformat.

Unter dem Motto „Neue Konturen“ findet dann im Januar und Februar die Abschlussphase statt, teilt der Leiter des Stadtmuseums, Dr. Steffen Wiegmann, mit. Geplant sind Projekte, Veranstaltungsformate und Kooperationen rund um Kunst, Kultur und Musik, in denen die Besucherinnen und Besucher das Stadtmuseum von einer ganz anderen Seite kennenlernen können. Während der Bauphase wird das Museum über das Stadtgebiet verteilt und jederzeit zugänglich und erlebbar zu erreichen sein. Dass die „Jürgensche Villa“ für OB Jürgen Krogmann, wie der Name vermuten lässt, hergerichtet wird, ist aber ein Gerücht.

Mehr Infos unter www.stadtmuseum-oldenburg.de