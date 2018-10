Oldenburg An Architektur scheiden sich geschmacklich die Geister. Was die einen als schön empfinden, wirkt auf andere hässlich. Die einen mögen es verschnörkelt, ander klar strukturiert. Und so bedauert beispielsweise Dörte Lossin, Leiterin des Ortskuratoriums Oldenburg der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den bevorstehenden Abriss des nicht unter Denkmalschutz stehenden Finanzamtes an der 91er-Straße.

Die Grundsteinlegung für diese Gebäude fiel in eine Zeit, in der die klar gegliederte Struktur der Fassade als modern galt, weiß der Oldenburger Architekt Reinhard Fritsch (83), der zwar nicht die Pläne für das Finanzamtsgebäude entworfen hat, der aber an vielen anderen Stellen in der Stadt Spuren hinterlassen hat. Fritsch hat zahlreiche Aufträge verwirklicht, war unter anderem verantwortlich für das R+V-Gebäude Raiffeisen-/Ecke Moslestraße, das evangelisch-freikirchliche Gemeindezentrum an der Eichenstraße (1971/73), Teile der AOK in der Gartenstraße (1974 und 2000) oder das Volkswohl-Bund-Gebäude am Übergang von Stau in den Staugraben (1968/69). Auch das eigene Wohnhaus am Hartenscher Damm hat er geplant (1970/71). Es steht seit 1999 unter Denkmalschutz.

Die Zahlen und Daten zum Neubau Zum Planungsteam gehörten Horst Lange, Leiter der Vermögensverwaltung; Hans-Karl Koch, Leiter der Planungsabteilung; Herr Voigtländer, Mitarbeiter der Planungsabteilung. Beteiligt waren das Bauunternehmen Ludwig Freytag, die Leichtmetallbaufirma Giesches Erben aus Berlin; die Glaserfirma Karl Lenderoth aus Bremen; Naturstein Franz Ohmen aus Oldenburg. Die Büronutzfläche beträgt 767 Quadratmeter, die Nutzfläche im Erdgeschoss 262 Quadratmeter. Die Baukosten beliefen sich auf 1 176 000 Deutsche Mark (rund 590 000 Euro).

Das gilt nun auch für das im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung errichtete Gebäude am Schloßplatz/Ecke Schloßwall direkt neben dem Schloss (1966/67), das in den vergangenen Wochen frisch saniert wurde. Es wurde im Juni 2011 durch das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege unter Denkmalschutz gestellt. Einen architektonischen Widerspruch zum nach italienischem Vorbild eines Stadtpalazzi gebauten Schlosses sieht Fritsch nicht. Im Gegenteil: Die Schlossfassade ist durch die Fenster ebenso strukturiert wie der Neubau, sagt er.

Die Gestaltung der Gebäude wurde in den 60er- und 70er-Jahren stark durch die Architektur der Hochhäuser in den Vereinigten Staaten beeinflusst, weiß Fritsch. Besonders die Fassaden des berühmten deutschen Architekten Mies van der Rohe und der bekannten amerikanischen Architekten Skidmore, Owings & Merril hatten großen Einfluss auf das Bauwesen in Europa. Die meisten Verwaltungsgebäude erhielten damals eine „Vorhangfassade“, die wie ein Vorhang rund um das Gebäude geführt wurde, erzählt Fritsch weiter.

Vor diesem Hintergrund sollte nun in unmittelbarer Nähe des Oldenburger Schlosses ein Entwurf für ein relativ kleines Verwaltungsgebäude entwickelt werden. Fritsch: „Ein heute noch gültiger Bebauungsplan der Stadt Oldenburg bestimmte eine Grenzbebauung und schrieb eine Arkade an der Hauptfront und entlang des Schloßwalls vor.“ Die Höhe des Gebäudes war ebenfalls vorgeschrieben: Die Gesimsoberkante des Schlosses durfte nicht überschritten werden. Im Rahmen dieser Vorgaben wurden in seinem Büro zahlreiche Skizzen und Vorentwürfe ausgearbeitet, drei verschiedene Modelle gebaut und immer wieder Stadtbaurat Horst Neidhardt und seinen Mitarbeitern, Ltd. Baudirektor Haßkamp und Oberamtsrat Murdfield gezeigt. Fritsch: „Unter Berücksichtigung des Oldenburger Schlosses und der kleinteiligen Umgebung entwickelte ich schließlich eine feingliedrige Architektur mit einer Struktur, die sich in unterschiedlichen Tiefen mehrfach überlagert und so dem Gebäude maßvolle Dimensionen und eine beherrschte Plastizität mit Licht und Schatten verleiht.“

Bei der Planung war es ein vorrangiges Ziel, das neue Gebäude am Schloßplatz durch eine attraktive Nutzung zu beleben. Für ein Café fand sich die Familie Bär als Betreiber, die bereits ein beliebtes Café im Herbartgang führte. Inzwischen wurden die Flächen anderen Nutzungen zugeführt. In den drei darüber liegenden Stockwerken befinden sich Büros – unter anderem für das Finanzdezernat der Stadt.

Beim Neubau am Schloßplatz 26 hatte der Denkmalschutz ein wichtiges Wort mitgeredet. Das frühere Harmssche Haus war 1965 abgerissen worden. Vor besondere Herausforderungen stellte den Architekten der Höhenunterschied von mehr als 1,50 Meter vom Schloßplatz zur Straße Schloßwall – in die Arkade wurden deshalb drei Treppen eingebaut.