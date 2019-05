Oldenburg Vier Hektar Wohnraum für 300 Menschen: Der Bebauungsplan N-777 F ist beschlossene Sache. Dahinter verbirgt sich der dritte Teilbereich auf dem Fliegerhorst, dessen Bebauung geregelt wurde und der jetzt vom Rat der Stadt abgesegnet wurde.

Insgesamt ist der Bereich 16 Hektar groß. Unter anderem sollen eine Schule, ein Gewerbegebiet sowie ein klimafreundliches und innovatives Wohnquartier entstehen.

„Ziel ist, in diesem Quartier Energie möglichst lokal und klimafreundlich zu produzieren und effizient zu nutzen. Wir leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz und zeigen, wie alltagstauglich erneuerbare Energien sind“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann.

Laut Bebauungsplan muss ein Teil der Dachflächen für Aufbauten wie Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen genutzt werden. Gebäudefassaden dürfen explizit für die Energiegewinnung genutzt werden. Zudem gibt es beim Bau der Gebäude einen großen Gestaltungsspielraum, um diese zum Beispiel zur Produktion von Solarenergie optimal zur Sonne auszurichten. Um Luftqualität, Mikroklima und den Regenwasserabfluss zu verbessern, schreibt der Bebauungsplan zudem eine Begrünung der Dachflächen vor, die nicht der Energiegewinnung dienen. Fassadenbegrünung ist ausdrücklich zulässig.

Auch bei der Verkehrsplanung soll der Klimaschutz laut Bebauungsplan berücksichtigt werden. Um ein autoarmes Quartier zu realisieren, ist ein niedriger Stellplatzschlüssel vorgesehen. Zum Vergleich: Sind im Stadtgebiet Oldenburg durchschnittlich 1,25 Stellplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben, müssen im klimafreundlichen Quartier für Ein- und Mehrfamilienhäuser nur je 0,6 Parkplätze geschaffen werden. Bei besonderen Wohnformen wie Bau- und Wohngemeinschaften oder studentischem Wohnen sind es nur 0,3 Stellplätze pro Wohneinheit.

Auch dürfen Autos nur in wenigen Ausnahmen direkt in dem Wohnquartier parken. Stattdessen entsteht gesonderter Parkraum in einer angrenzenden Quartiersgarage. Damit die Bewohner nicht auf das Auto angewiesen sind, gibt es darüber hinaus eine Busanbindung und eine Haltestelle direkt in dem Quartier. Ein attraktives Wegenetz für alle Fußgänger und Fahrradfahrer ist ebenfalls in Planung. Der Bebauungsplan ist mit seiner Bekanntmachung im Amtsblatt rechtskräftig.