Oldenburg Der neue Waffenplatz dürfte nur der Anfang gewesen sein. Die SPD fordert massive Investitionen in die City. In Zusammenarbeit mit dem Bündnis Innenstadt wurden erste Visionen erarbeitet, wie man die Fußgängerzone in den kommenden Jahren aufwerten kann. „Die Wasserspiele auf dem Waffenplatz werden bei schönem Wetter bereits gut angenommen“, sagt SPD-Stadtverbandsvorsitzende und Bauausschussmitglied Nicole Piechotta. Doch wenn es nach ihr geht, soll nicht nur auf dem umgebauten Platz getobt werden.

Nicht nur reden, auch machen



In der nächsten Bauausschutzsitzung steht die Innenstadt auf der Tagesordnung. Die SPD fordert einen Prüfauftrag, mit dem geklärt wird, was wo in der Fußgängerzone realisiert werden kann – und was der Spaß kostet. SPD-Ratsfraktionschef Ulf Prange (Mdl) kann sich temporäre Angebote für die schöneren Monate vorstellen. „Ähnlich wie die Stadtgärten könnte es Spielangebote wie Volleyball, Kettcars oder Wasserspiele und damit ein schönes Sommerprogramm für Eltern und Kinder geben.“

Dies würde auch Kosten sparen. Zugleich könnten die Spielangebote zu Großveranstaltungen wie Stadtfest einfach wieder abgebaut werden. „Eine höhere Aufenthaltsqualität in der Innenstadt stärkt auch den lokalen Einzelhandel“, sagt Paul Behrens, SPD-Ratsherr und Mitglied im Wirtschaftsausschuss.

Beim City Management (CMO) begrüßt man die Forderungen der SPD. „Das kann man nur unterstützen“, sagt CMO-Vorsitzender Friedrich-August Fisbeck. Er regt aber an, nicht nur auf den Schlossplatz zu schauen. „Wir müssen gerade in Richtung Heiligengeiststraße blicken.“ Im CCO und daneben gebe es jede Menge Leerstand. Der nördliche Zipfel der Innenstadt sei zum Problemkind geworden.

Fisbeck regt an, bei der Planung an Großveranstaltungen zu denken. Ob Stadtfest oder Lambertimarkt – dafür brauche man freie Plätze bzw. die Möglichkeit, bestimmte Spielgeräte für die Zeit der Großveranstaltungen kostengünstig abzubauen.

Viel Lob gab es in den vergangenen Jahren für die Stadtgärten. „Da steckt allerdings hoher finanzieller Aufwand hinter“, sagt Fisbeck. Und: Die Gärten sind schön anzuschauen, werden aber wenig genutzt. Genau deshalb seien Aktionsflächen wichtig, auf denen sich Kinder und Erwachsene austoben können.

Und wie schnell kann es gehen mit der Aufwertung der Innenstadt? Dazu müsste der SPD-Vorstoß in der Politik eine Mehrheit finden. Und Prange schlägt vor, bereits für den städtischen Haushalt 2020 Mittel einzustellen.