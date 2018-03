Oldenburg Noch steht auf der planierten Fläche neben dem Amt für Wirtschaftsförderung an der Industriestraße lediglich eine mobile Toilette aus Plastik. Doch die wird bald zur Seite geräumt und es rücken Kräne, Bagger und Arbeiter an, um an dieser Stelle den Neubau für das Amt für Finanzen und Controlling zu errichten – als Anbau an den Gebäudekomplex des Amtes für Wirtschaftsförderung.

Der Rat der Stadt Oldenburg hatte nach Mitteilung von Stadtsprecher Stephan Onnen den Neubau mit Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau auf den Weg gebracht. In dem Neubau wird das Amt für Controlling und Finanzen untergebracht, bisher ist dieses noch auf verschiedene Standorte verteilt. Auch Erste Stadträtin Silke Meyn wird dann vom Rathaus am Pferdemarkt an den Standort Industriestraße umziehen. Dort werden neben den Büroräumen auch zusätzliche Sitzungsräume geschaffen.

Mit den Vorbereitungen wurde im März begonnen. Die Grundsteinlegung ist für den 2. Mai vorgesehen. Die Bauzeit wird, so Onnen weiter, voraussichtlich 15 Monate betragen. „Damit konzentriert die Stadt am Standort Industriestraße weiter ihre Verwaltungstätigkeit“, teilt der Stadtsprecher mit. Der Bau wird rund fünf Millionen Euro kosten. Etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort in Zukunft arbeiten.

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Industriestraße in diesem Bereich ab Ende März gesperrt . Eine Durchfahrt zur Familie-Mechau-Straße ist dann nicht möglich.