Oldenburg Die Verhandlungen über den Verkauf der Real-Märkte durch den Konzern Metro kommen offenbar nicht wie geplant voran. Es sei unklar, ob die Verhandlungen im September abgeschlossen würden, berichtete vor wenigen Tagen die Nachrichtenagentur Reuters unter Hinweis auf Insider. Hintergrund ist dem Bericht zufolge das zähe Ringen um den Verkauf einzelner Real-Filialen, die offenbar künftig nicht mehr zur Real-Kette gehören sollen.

Einer der Knackpunkte: die Übernahme von Mitarbeitern und tarifliche Leistungen. Die Real-Beschäftigten dürften beim Verkauf einzelner Filialen nicht schlechter gestellt werden, heißt es nach einem Bericht des Magazins Focus. Nicht bekannt ist, um welche Filialen es sich handelt.

Das ist die Einzelhandelskette Real Die Real-Einzelhandelskette entstand in den 1990er-Jahren durch Zusammenschluss mehrerer regionaler Ketten. Derzeit gehören zu Real knapp 280 Märkte mit mehr als 34 000 Beschäftigten. Lebensmittel stehen mit 75 Prozent im Mittelpunkt des Warenangebots. Die Metro AG gab im September 2018 in einer Pflichtmitteilung bekannt, Real verkaufen zu wollen. Verhandelt wird mit einem Konsortium um Redos. Das Immobilienunternehmen „x+bricks“ soll ein weiteres Angebot unterbreitet haben.

Gespräche mit Redos

In Branchenkreisen wird das Redos-Konsortium mit Sitz in Hamburg als aussichtsreicher Interessent für die Real-Gruppe genannt. Dabei handelt es sich um einen Investor mit dem Schwerpunkt großflächige Einzelhandelsimmobilien. „Wir erwarten, dass unsere Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagte der Betriebsratsvorsitzende von Real in Etzhorn, Thomas Schöndelen, der NWZ. Die Arbeitsbedingungen dürften sich zudem nicht verschlechtern. Bereits 2015 habe sich die Belegschaft auf Abstriche an der Vergütung eingelassen, um das Unternehmen zu stärken.

Bislang unklar ist, wie sich ein Verkauf auf die beiden Oldenburger Real-Standorte am Stubbenweg und Alter Postweg auswirkt. Die Beschäftigten – zusammen etwa 200 – hatten kürzlich ein Gespräch mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Der OB sicherte zu, sich bei der Metro AG für den Erhalt der Oldenburger Standorte einzusetzen.

Kritik kam von der AfD. Ein Sprecher warf Krogmann Symbolpolitik vor. Mehrfach habe Real um eine Erweiterung am Stubbenweg gebeten, um zukunftsfähig zu bleiben. Dies habe die Stadtverwaltung abgelehnt. Wenn es Krogmann ernst sei mit seinem Bemühen, so müsse die Stadt Rahmenbedingungen für mögliche Ausbau- und Entwicklungspläne schaffen.

Die Verwaltung weist die Vorwürfe zurück. Gespräche über eine Erweiterung von Real in Etzhorn seien vor etwa drei Jahren geführt worden, teilte ein Sprecher mit. „Innenstadtrelevante Sortimente hätten wir nicht zugelassen, andere – etwa eine Apotheke – schon.“ Seither sei kein konkreter Antrag auf Erweiterung gestellt worden. Deshalb habe es keine Ablehnung gegeben, erklärte die Verwaltung.

Hilfe der Bürgervereine

Uneingeschränkt für die Erweiterungsplänen ist der Bürgerverein Etzhorn. „Wir stehen voll zu Real, mit allen Konsequenzen, was immer Real auch vorhat“, bekräftigte Vorsitzender Gustav Backhuß-Büsing. Besonders Etzhorn und Ofenerdiek seien – gerade in Bezug auf ältere Bewohner – auf die Einkaufsmöglichkeit angewiesen.

Einen Einspruch des Bürgervereins gegen die Veränderungssperre der Stadt von 2015 – dies verhindert eine Erweiterung – habe die Stadt bis heute nicht beantwortet. Für kommende Woche sei ein Gespräch mit dem Betriebsrat anberaumt worden.

Auch der Bürgerverein Kreyenbrück verfolgt die Entwicklung aufmerksam: „Real ist nicht nur für den Stadtteil, sondern auch darüber hinaus, vor allem Richtung Wardenburg und Sandkrug, eine wichtige Adresse“, sagte Vorsitzender Wilfried Kolodziej. „Es ist klar, dass wir einen solchen Markt brauchen.“