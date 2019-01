Oldenburg Bis Ende Januar könnte es noch einmal einen leichten Anstieg geben, aber im Verlauf des Jahres erwartet der Oldenburger Arbeitsagentur-Chef Dr. Thorsten Müller „einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Oldenburg“, die im November und Dezember bereits auf 6 Prozent gesunken war.

Für Müller ist eines der ersten klaren Anzeichen die „gute, stabile Entwicklung im Dezember“, in dem es in den Vorjahren regelmäßig leichte Verschlechterungen gab. „Einer der Gründe dürfte in der anhaltend guten Baukonjunktur liegen, zumal das Wetter bislang praktisch ein Durcharbeiten ermöglichte“, sagte Müller.

Insgesamt waren Ende Dezember 5618 Oldenburger arbeitslos gemeldet – 20 weniger als im November und 591 (oder 9,5 Prozent) weniger als im Dezember 2017.

Hinzu kommen all jene, die in Qualifizierungsmaßnahmen erstmal auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden müssen. Somit sind insgesamt 8826 Menschen Ende Dezember in der Stadt ohne reguläres Beschäftigungsverhältnis gewesen (Fachbegriff Unterbeschäftigung). Das waren 31 mehr als im November und 246 (2,7 Prozent) weniger als im Dezember 2017. Die Unterbeschäftigungsquote lag damit wie im November bei 9,1 Prozent (Vorjahres-Dezember 9,7 Prozent).

Zum Vergleich: In Osnabrück lag die Arbeitslosenquote Ende Dezember noch deutlich besser als in der Stadt Oldenburg: lediglich bei 4,0 Prozent und die Unterbeschäftigungsquote bei 5,7 Prozent.

Bei den Geflüchteten bzw. Migrierten sind 1748 Menschen in der Stadt unterbeschäftigt (23 weniger als im Vormonat) – darunter 488 Arbeitslose, die auf den ersten Arbeitsmarkt könnten. Weitere 1260 befinden sich zunächst noch in Qualifizierungsmaßnahmen.

Der Bestand an freien Stellen ist mit 1810 weiterhin hoch (nur 35 weniger als im November). Die meisten der offenen Stellen in der Stadt befinden sich im Bereich Einzelhandel (115), Baugewerbe (114) und Gesundheitswesen (112).

Auf 82 696 Menschen deutlich gestiegen ist von Ende Juni 2017 bis Ende Juni 2018 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Oldenburg – um 1428. Interessant daran: Von diesen zusätzlichen Beschäftigten waren über 1000 Teilzeitbeschäftigte. „Es gibt viele Wünsche nach Teilzeit“, sagte Müller, die durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten bei vielen Unternehmen auch bedient werden könnten. Außerdem gebe es aber auch nicht wenige Beschäftigte, die bereit oder interessiert wären, ihre Teilzeit-Stunden zu erhöhen.

Für den Agentur-Chef sind für die positive Entwicklung die zahlreichen Maßnahmen im Konzert von Politik, Verwaltung, Arbeitsagentur und Unternehmen mitverantwortlich, darunter die Fachkräfte-Initiative der Stadt. All das werde sich auch in 2019 weiter auswirken und in Oldenburg zumindest für eine Fünf vor dem Komma sorgen.

Die Arbeitsagentur hat Mo. bis Fr., 8-12 Uhr, und Do., 8-18 Uhr, geöffnet; Telefon 0800/4 55 55 00 (Arbeitnehmer) und Telefon 0800/4 55 55 20 (Arbeitgeber), montags bis freitags von 8-18 Uhr.