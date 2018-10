Oldenburg Fangen wir mal mit der guten Nachricht an: Im Vergleich zu 2001 ist das Einkommen der Oldenburger im Schnitt innerhalb von 15 Jahren um 28 Prozent gestiegen. Die jetzt veröffentlichte Auswertung des Landesamtes für Statistik bezieht sich auf Einkommensdaten aus dem November 2016.

Aber wie viel Geld haben wir denn nun konkret in der Tasche? Das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Zumal die Studie alle Menschen mitrechnet – vom Säugling bis zum 100-Jährigen. Damit werden auch Personen berücksichtigt, die gar kein oder nur ein niedriges persönliches Einkommen besitzen. Aber auch Millionäre werden mit in den Topf geworfen.

1603,67 Euro pro Monat

Unterm Strich ergibt das ein verfügbares Einkommen von 19 244 Euro pro Oldenburger und Jahr. Netto, versteht sich. Allerdings müssen davon alle Lebenshaltungskosten inklusive des Wohnens bestritten werden. Im Monat macht das 1603,67 Euro aus. Eine vierköpfige Familie käme demnach (theoretisch) auf 6414,67 Euro – das werden wohl nur wenige haben. Allerdings gibt es durchaus viele gut verdienende Paare, die zusammen über mehr als 3207,33 Euro im Monat verfügen.

Schaut man über die Stadtgrenzen, sieht man deutliche Wohlstandsschwankungen. In Wilhelmshaven liegt das Durchschnittseinkommen 1200 Euro niedriger. Aber: in den Nachbarlandkreisen von Oldenburg haben die Menschen im Schnitt auch deutlich mehr in der Tasche.

Spitzenreiter in Weser-Ems ist der Landkreis Oldenburg (22 378 Euro), kurz darauf folgt bereits das Ammerland (21 515 Euro). Selbst die Wesermarsch liegt mit 20 760 Euro noch 1500 Euro vor der Stadt Oldenburg.

Woran liegt das niedrigere Einkommen in der Großstadt? Ein Punkt sind sicher die vielen Studenten. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist in der Stadt deutlich höher als im Ammerland oder dem Landkreis Oldenburg. Außerdem gibt es viele Gutverdiener, die zwar in Oldenburg arbeiten, aber in Rastede, Zwischenahn, Friedrichsfehn oder Hundsmühlen wohnen.

Beim landesweiten Spitzenreiter ist die Situation übrigens ähnlich. Auch er profitiert von einer nahen Großstadt. In Harburg kommen die Menschen im Schnitt auf stattliche 24 798 Euro, was an den vielen gut verdienenden Menschen liegt, die zum Arbeiten nach Hamburg pendeln.

Gleichwohl steht Oldenburg im Vergleich der größeren Städte im Land eher schlecht da. In Osnabrück liegt das verfügbare Einkommen im Jahr 1200 Euro höher als bei uns, in Braunschweig sind es sogar 2200 Euro. Selbst die Studentenstadt Göttingen kommt noch auf 20 264 Euro. Lediglich Delmenhorst (18 845) und Wilhelmshaven (18 047) schneiden schlechter ab als Oldenburg.

4217 Euro mehr

Lohnenswert ist aber immerhin der Blick zurück. Im Jahr 2001 hatten die Oldenburger lediglich 14 594 Euro zur Verfügung. 15 Jahre später waren es bereits 4217 Euro mehr – ein Plus von mehr als einem Viertel.