Oldenburg Es geht nicht rauf und nicht runter, dementsprechend in vielen Straßen auch nicht vor und zurück: An der Alexanderstraße sind alle Auf- und Abfahrten zur Autobahn 293 wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Zeitgleich sperrt die Bahn Übergänge und die nächste Autobahnbaustelle ist in Arbeit. Autofahrer habe es derzeit wirklich nicht leicht.

Gerade im Berufsverkehr sorgen die gesperrten Abfahrten für stockenden Verkehr. Auf der Autobahn merkt man das bis zurück auf die Nordtangente, wo sich die Autos im Rückstau aufreihen. Auch an der Alexanderstraße führen die Sperrungen vielfach zum Abbremsen, während die Autofahrer auf den Schildern nach der Umleitung suchen. Die Umfahrungen führen in der Folge wiederum zu mehr Verkehr auf den anderen bereits hoch belasteten Aus- und Einfallstraßen sowie auf den kleinen Schleichwegen dazwischen. Alle Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfelde bleiben voraussichtlich bis zum 16. April gesperrt, heißt es von der zuständigen Landesstraßenbaubehörde.

Die Polizei macht daher wenig Hoffnung, dass der Verkehr in den nächsten Tagen flüssiger läuft. In der Innenstadt herrsche auf mehreren Straßen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. „Besonders morgens und abends werden Autofahrer weiter mit Behinderungen rechnen müssen“, warnt Polizeisprecher Stephan Klatte. „Viele Autofahrer fahren eine Anschlussstelle weiter, wenn eine Abfahrt gesperrt ist – das führt dann zu einer Überlastung.“ Ortskundigen Autofahrern rät Klatte, auf Nebenstrecken auszuweichen. „Ansonsten ist unser Rat: Bitte die gesperrten Bereiche weiträumig umfahren.“

Warum alles gleichzeitig? Kommentar Patrick Buck Patrick Buck Die Landesstraßenbaubehörde und die Bahn wetteifern gerade um den Titel der unbeliebtesten Bauherren. Natürlich müssen die Arbeiten gemacht werden. Aber der Autofahrer, der im Stau steht und dem viele Ausweichmöglichkeiten durch die nächsten Bauarbeiten abgeschnitten werden, fragt sich: Muss das alles gleichzeitig sein? Hätte man mit dem Absperren der A 28 nicht warten können, bis die Auf- und Abfahrten in Bürgerfelde wieder frei sind? Warum gibt es keine Absprachen zwischen Bahn und Straßenbaubehörde? Warum sperrt man die Bahnübergänge nicht in den Osterferien, wenn weniger los ist? Der Eindruck entsteht, dass es einigen Leuten egal ist, welche Folgen ihre unabgestimmte Planung hat. Patrick Buck über die vielen Baustellen

Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn nicht nur an den Straßen wird gebaut, sondern auch an den Schienen. Die Bahn erneuert in dieser Woche die Gleise auf der Strecke zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn. In dem Zuge sind derzeit die drei Bahnübergänge am Schützenweg, am Artillerieweg und am Küpkersweg für Autofahrer gesperrt.

Was offenbar immerhin klappt, ist das Versprechen der Bahn, dass von den Übergängen am Artillerieweg und am Schützenweg immer mindestens einer für Fußgänger und Fahrradfahrer offen steht. Das war zumindest am Montag zu beobachten. Auch die Zusage, für betroffene Schüler der Grundschule Haarentor einen Shuttle-Service mit Taxen einzurichten, wurde nach Informationen der Schule eingehalten.

Die Beschilderung der Umleitung für Autofahrer hat die Stadt am Montag sogleich begutachtet. Aus Sicht des Mitarbeiters war sie ausreichend und wurde problemlos angenommen, sagte Stadtsprecher Reinhard Schenke. Das erste Fazit sei gut, man werde die Baustelle in den kommenden Tage aber weiter beobachten. Geplant sind die Sperrungen am Schützenweg noch bis Freitag, 14 Uhr, am Artillerieweg bis Samstag, 14 Uhr, und am Küpkersweg bis Donnerstag 20 Uhr. Es folgt dann noch eine Sperrung des Übergangs am Drögen-Hasen-Weg von Donnerstag, 21 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr.

Derweil wurde auf der Autobahn am Montag bereits mit der Einrichtung der nächsten Baustelle begonnen. Die Landesstraßenbaubehörde erneuert bis November die Fahrbahn der A 28 Richtung Oldenburg zwischen Neuenkruge und Wechloy.

Der Verkehr in Richtung Stadt wird zunächst über den Überholfahrstreifen und nach Fertigstellung der ersten Hälfte der Bauarbeiten über den Standstreifen geführt. Für Autofahrer in Fahrtrichtung Emden / Leer wird es in diesem Abschnitt weiterhin zwei Spuren geben.