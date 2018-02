Oldenburg Schneller als erwartet lief der Abriss der nördlichen Hälfte der Autobahnbrücke über die Oldenburger Alexanderstraße. Bis zum Sonntagmorgen war das knapp 70 Meter lange Bauwerk bereits verschwunden. Den ganzen Sonntag über transportierte Laster riesige Mengen an Schutt ab. Die zuständige Mitarbeiterin der Landesstraßenbauverwaltung Bettina Harms kündigte bereits am Nachmittag an, die Sperrungen würden bis 21 Uhr am Sonntagabend aufgehoben. Und tatsächlich: Um 21 Uhr wurden alle betroffenen Straßen offiziell wieder freigegeben.

Am Freitagabend war der Verkehr auf der A 293 zwischen dem Dreieck West und der Anschlussstelle Nadorst komplett gesperrt worden. Auch die Alexanderstraße war im Bereich der Brücke dicht. In der Nacht hatte der Abriss mit schwerem Gerät begonnen. Der Abriss der weniger als 50 Jahre alten Brücke war nötig geworden, weil Korrosionsschäden am Stahlbeton nicht ausgeschlossen werden konnten und die Belastung zu hoch geworden war. Bis Ende des Jahres soll der Verkehr auf der Autobahn wieder in beiden Richtungen auf zwei Spuren fließen.