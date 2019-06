Oldenburg Der Ausbau der Bremer Heerstraße beginnt doch nicht in diesem Quartal, sondern erst 2020. Das teilte die Stadt Oldenburg am Freitag mit. Der Zeitplan sei noch einmal überarbeitet worden. Mit dem Bau wird nunmehr erst im kommenden Jahr begonnen. Damit will die Stadt zwei Ziele erreichen: Zum einen sei die Baumaßnahme vor dem Hintergrund der wahrscheinlichen Sperrung der Cäcilienbrücke ein weiterer erheblicher Eingriff in den Straßenverkehr. Zum anderen sei es durch die Verlegung ins kommende Jahr möglich, die Bauzeit zu verkürzen. Ursprünglich war von drei Bauabschnitten ausgegangen worden, nun sollen zwei Abschnitte ausreichen.

Die Bremer Heerstraße soll zwischen dem Dählmannsweg und dem Herrenweg auf einer Strecke von circa 750 Meter ausgebaut werden. 51 Bäume wurden in der Vorbereitung bereits gefällt. Ziel ist es, nicht nur den Komfort für Autos zu verbessern, sondern auch deutlich breite Fuß- und Radwege anzulegen. Parkplätze solle es künftig nur noch auf der Südseite (stadtauswärts rechts) geben.