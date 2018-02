Oldenburg Saubere Straßen sind schön. Doch irgendjemand muss dafür bezahlen. Alle Oldenburger Grundstücksbesitzer haben inzwischen ihre Gebührenbescheide für die Straßenreinigung erhalten. Dabei sind viele darüber gestolpert, dass sie entweder mehr oder weniger bezahlen müssen.

Wie wurden die Gebühren bislang berechnet?

Bis 2017 galt der sogenannte Frontmetermaßstab. Es ging also drum, mit wie vielen Metern das Grundstück an der Straße anlag und um die Reinigungsklasse, also die Häufigkeit der Reinigung. Das führte dazu, dass gleich große Grundstücke meist unterschiedlich viel zahlen mussten. Die Grafik zeigt, dass das Vordergrundstück D und das Hintergrundstück C (mit Zufahrt über das Grundstück D) jeweils mit 33 Frontmetern angesetzt wurden.

Anders sieht es bei den anderen beiden Grundstücken aus. B hat 30 Frontmeter. A hat eine drei Meter breite Zufahrt, die zum Grundstück dazu gehört. Nur diese drei Meter wurden bislang in die Berechnung mit einbezogen.

Nach dem Gebührensatz, der 2018 laut Verwaltung für die Frontmeter-Variante nötige gewesen wäre (4,82 Euro/Meter), wären demnach für die Grundstücke C und D jeweils 159,06 Euro fällig gewesen, für B 144,60 Euro und für A lediglich 14,46 Euro pro Jahr.

Was hat sich bei der Berechnung geändert?

In einem Urteil vom 30. Januar 2017 erklärte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die Straßenreinigungssatzung einer Kommune für nichtig. Sie hatte die Gebühren nach Frontmetern festgelegt. Um möglichen Klagen aus dem Weg zu gehen, schlug die Oldenburger Verwaltung eine Änderung vor, der die Politik zustimmte.

Seit diesem Jahr wird die Straßenreinigungsgebühr nun nach der Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche und der Reinigungsklasse bemessen. Heißt: Ein 900 Quadratmeter großes Grundstück wird mit 30 Metern angesetzt, eine 500 Quadratmeter große Fläche wie im Beispiel mit rund 22 Metern.

Durch diese Berechnung müssen nun vor allem Besitzer von Pfeifenstielgrundstücken (in der Grafik A) deutlich mehr zahlen. Viele Vorder- sowie Hintergrundstücke ohne eigene Zufahrt dafür weniger. Im Beispiel wäre bei dem niedrigeren Gebührensatz für die Quadratwurzel-Variante (3,74/Meter) bei allen vier Grundstücken eine Gesamtgebühr von 83,78 pro Jahr fällig.

Hat die Stadt jetzt Mehreinnahmen?

Ja und nein. Tatsächlich kalkuliert die Stadt laut Sprecher Stephan Onnen in diesem Jahr mit Gebühren für die Straßenreinigung in Höhe von rund 2,65 Millionen Euro. Das sind etwa 390 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Allerdings liege das an einer allgemeinen Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren, nachdem diese fünf Jahre lang stabil waren. Grund seien unter anderem drei zusätzliche Stellen und damit höhere Personalkosten sowie Reparaturleistungen. Auch bei der Frontmeter-Variante wären die Gebühren demnach um 17 Prozent erhöht worden.

Ist die Berechnung eine Oldenburger Idee?

Nein. Nach Angaben der Verwaltung verwenden bundesweit viele Kommunen dieses Berechnungsverfahren. Dies sei bislang von keinem Gericht beanstandet worden.

Warum ist es für manche Vordergrundstück nun teurer?

Leserin Frauke Proschek wunderte sich über ihren Bescheid. Obwohl sie ein Grundstück in erster Reihe hat, muss sie statt 53,56 Euro nun 92,75 pro Jahr zahlen.

Laut Onnen liegt das am Zuschnitt des Grundstücks. Es ist trapezförmig, hat also mit 13 Metern eine relativ schmale Straßenfront. Dafür ist es vergleichsweise lang und verbreitert sich nach hinten heraus. Während Frauke Proschek von der Anwendung des Frontmetermaßstabs profitierte, gehört sie nun wegen ihres relativ großen Grundstücks zu den Mehrzahlern.

Warum zahlt man für Eckgrundstücke doppelt?

Mehrer Leser beklagten sich, dass sie für ihr Eckgrundstück zweimal zahlen müssen. „Wird das betroffene Grundstück durch zwei Straßen erschlossen, hat es den Vorteil zweimal, so ist auch die Gebühr für beide Straßen in voller Höhe fällig“, erklärt Onnen. Das sei auch vorher schon der Fall gewesen. Für einen Rabatt für Eckgrundstück, wie bei den Ausbaubeiträgen, gebe es keine Rechtsgrundlage.

