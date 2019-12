Oldenburg Der Streit zwischen der Bahn und der Stadt über den Rückschnitt von Hecken und Bäumen an der Bahntrasse Richtung Rastede beschäftigt nun die Gerichte. Die Stadt will die Bahn gerichtlich zwingen, nicht vor einer Entscheidung im laufenden Eilverfahren mit dem Rückschnitt und der Rodung von Bäumen und Büschen zu beginnen. Die Bahn hält das für unverhältnismäßig und will die Vegetationspause für die vorbereitenden Arbeiten nutzen. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wird für die nächsten Wochen erwartet. Darüber informierte die Verwaltung in der jüngsten Bahnausschusssitzung.

Der Rechtsstreit über die Rodungen sind Teil eines umfangreichen Gerichtsverfahrens zum geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Die Stadt und mehrere Anlieger haben gegen den Ausbau Klage eingereicht. Mit einer kurzfristigen Entscheidung wird nicht gerechnet. In einem vorgeschalteten Eilverfahren muss das Bundesverwaltungsgericht deshalb darüber entscheiden, ob die Vorbereitungen schon beginnen dürfen. Das Eisenbahnbundesamt hatte im Juli die Ausbaupläne der Bahn genehmigt. Die Bahn kündigt derweil an, ein Projektbüro auf dem ehemaligen EWE-Gelände an der Karlstraße zu errichten. Später soll hier auch ein Infozentrum für interessierte Bürger entstehen.