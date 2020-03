„Tafel“ stellt Betrieb ein – ab sofort

Oldenburg Die Oldenburger Tafel stellt ab sofort den Betrieb ein. Aufgrund von Corona habe der Verein bis auf weiteres alle Arbeiten eingestellt, heißt es in einer Mitteilung von Sonntagabend.

Dies sei „kein Zeichen von Panik, sondern von Vernunft und Verantwortung mehr als 160 Ehrenamtlichen gegenüber“, begründet der Vorstand die Entscheidung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien mehrheitlich über 60 Jahre alt, die älteste 94.

Der Lebensmittelnachschub sei – anders als in einigen anderen Tafeln – sehr gut, sagte Vorsitzende Inka Ibendahl. „Das ist nicht der Grund. Wir hatten in den vergangenen Wochen sogar ein reichhaltiges Angebot.“ Entscheidend sei, dass Mitarbeiter im Gedränge nicht den nötigen Abstand zum Schutz vor Ansteckung einhalten könnten.

Senioren, die bereits in der Vergangenheit „auf den Küchentisch“ beliefert wurden, erhielten in den nächsten Tagen noch einmal eine gepackte Tasche. Eine Alternative zum kostengünstigen Lebensmitteleinkauf in Oldenburg kennt Inke Ibendahl nicht.