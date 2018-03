Oldenburg Was der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen anstellt, ist klar. Aber was machen Katzen in einer Glaserei?

„Kollege Hund“und Schmusekatze Im Juni ruft der Tierschutzbund zur Aktion „Kollege Hund“ auf. Am letzten Donnerstag im Monat können Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, den Hund mitzunehmen. Allen tierfreundlichen Unternehmen wird dann eine Urkunde ausgestellt. Im Jahr 2017 beteiligten sich über 1000 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Weniger Stress und mehr Teamgeist: Dafür können Hunde am Arbeitsplatz sorgen. Das be­weist eine Stu­die von Pro­fes­sor Ran­dolph T. Bar­ker (Vir­gi­nia Com­mon­wealth Uni­ver­sity) von 2012. Als Professor für wirtschaftliches Management standen vor allem Faktoren der Effektivitätssteigerung von Unternehmen im Mittelpunkt seiner Untersuchungen. Das Ergebnis war eindeutig: Bürohunde sind einer dieser steigernden Faktoren. Mehr dazu vom Bundesverband Bürohund e.V. unter Gut fürs Herz sollen Katzen sein. Nach einer Studie in den Jahren 1976 bis 1980 von Dr. Adnan Qureshi vom Minnesota Stroke Institute mit 4435 US-Bürgern im Alter zwischen 35 und 70 Jahren (von denen 55 Prozent eine Katze als Haustier hatten) war das Risiko für tödliche Herzinfarkte signifikant – um 40 Prozent – niedriger, wenn eine Katze zum häuslichen Leben gehörte. Gefeiert wird am 8. August der „Weltkatzentag“ und am 10. Okober der „Welthundetag“ Mehr Infos unterwww.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/heimtiere/kollege-hund/ www.bv-bürohund.de

Sie passen sehr gut auf – in erster Linie als Schädlingsbekämpfer. So jedenfalls lautet die Berufsbezeichnung von Socke und Mütze. Die zwei schwarz-weißen Kater gehören zum Team der Glaserei Gassewitz. Mit Chef und Chefin Michael und Heike Gassewitz und all den anderen Mitarbeitern sind die Stubentiger sogar auf der Homepage der Firma abgebildet.

Als die Gassewitz’ vor vier Jahren mit ihrem Betrieb von der Katharinenstraße in ihren Neubau am Baumschulenweg zogen, da boten sie auch – zunächst – Kater Socke ein neues Zuhause. Die Idee hatte der Chef. „Ich bin ein Katzenfreund“, sagt Michael Gassewitz, „da der Einbau einer Katzenklappe bei uns zu Hause nicht möglich ist und wir sowieso tagsüber im Betrieb sind, habe ich gedacht: Ein Kater am Arbeitsplatz wäre toll.“ Doch gleich kamen dem Glasermeister Bedenken: „Wegen der Scherben."

Kein Problem für eine Samtpfote, hieß es im Tierheim, wo Gassewitz nach einem Kater suchte – und Socke fand. Der bezog als Vierjähriger das Firmengebäude und suchte sich sofort das Chefbüro aus, um hier tagsüber für die nächtliche Mäusejagd zu entspannen. „Bei den ersten Betriebsferien haben wir dann gedacht, Socke braucht Gesellschaft“, erzählt Heike Gassewitz. Also wieder zum Tierheim. „Dort wurden wir toll beraten. Die kannten ja den Charakter von Socke und hatten gleich einen passenden Kumpel“, sagt Michael Gassewitz. So kam Mütze in die Glaserei.

„Da musste sich Socke dann erst einmal profilieren. Das hat ihm innere Stärke gegeben. Und nun ist die Hierarchie klar. Socke ist der Boss“, erklärt der Glasermeister. „Und der Chef vom Chef“, fügt seine Frau lachend hinzu. Socke guckt nur kurz von seiner Decke im Büro hoch. Mütze ruht derweil im ersten Stock. Während der Sechsjährige sich immer mal Schmuseeinheiten bei der Chefin am Empfang abholt, ist Socke (8) in dieser Hinsicht zurückhaltender. Wenn es aber Zeit ist, eine Futterdose zu öffnen, wird das „Personal“ angestupst. „Die Kater sorgen für Entspannung und lockern auch Kundengespräche auf“, schwärmt Heike Gassewitz. „Und sie sind gute Mäusejäger“, betont ihr Mann. Socke und Mütze will hier keiner mehr missen – glasklar.

Teilzeitdackel Eddi mit seiner Teilzeitmama Mareike Krüger.

„Teilzeitdackel“ Eddi

Edward, genannt Eddi,ist der gemeinsame Hund von Mareike Krüger und ihrer Mutter. Und seit zweieinhalb Jahren darf Eddi zwischendurch auch mit Mareike Krüger ins Büro. Der siebenjährige Rüde ist dann als „Teilzeit-Dackel” bis nachmittags auf der Arbeit, dann hat er schon „Feierabend” und Mareikes Mann passt auf ihn auf.

Rüde Eddi kommt aus unterschiedlichsten Gründen mit, sei es weil Mareikes Mutter ihn nicht mit in den Urlaub nehmen kann oder aber gerade viel bei ihr zu tun ist.

Im Büro fühlt Eddi sich wohl – auch wenn er ein paar typische Dackel-Diva-Allüren hat. Er lässt sich nämlich nicht von allen anfassen, hat Angst vor Fremden und bleibt nicht gern alleine.

Barney weiß genau, wann geschlafen wird und wann die Zeit fürs Gassi gehen ist.

Wie es sich im Büro gut aushalten lässt, hat sich der Border Collie-Besuch von Barney schnell abgeguckt.

Im Homeoffice ist immer Hunde-Tag

Bei Jessyka Itze handelt es sich zwar um ein Homeoffice, in dem der Cockerspaniel Barney anwesend ist. Aktuell macht dort aber auch ein Border Collie Urlaub. „Mein Chef kommt mein Chef ein bis zwei Mal wöchentlich ins Büro und wird jedes Mal vom Cockerspaniel Barney angebellt, obwohl er mit einem eigenen Schlüssel ins Büro kommt und nicht klingelt“, erklärt Itze. Doch zum Glück ist Barney im Homeoffice kein Problem – auch wenn sein Frauchen glaubt, dass die Ablehnung zwischen Hund und Chef auf Gegenseitigkeit beruht.

Doch für sie ist klar, die Anwesenheit von Hund(en) macht das Büroleben entspannter und bringt Abwechslung in den Alltag. „Die Hunde wissen genau, dass die Arbeit vorgeht und sie chillen müssen. Aber wehe, die Mittagspause naht, dann wissen sie, dass sie dran sind. Und immer, wenn ich mit Kunden telefoniere und der Hund bellt, kommt auf der anderen Seite der Leitung Freude auf“, erzählt Itzke.

Elke Pipenbrink, Ella und einen kleinen Patient, der früher panische Angst vor Hunden hatte. Jetzt kann er gar nicht genug mit Ella kuscheln und spielen.

Ella – kleine Mischlingshünding mit großem Herzen

Ella ist die Mischlingshündin von Elke Pipenbrink. Pipenbrink arbeitet als selbstständige Logopädin in der Gartenstraße 22a, die vierjährige Ella begleitet sie oft in die Praxis. Die Hündin kam über den Tierschutz aus Spanien nach Oldenburg und ist absolut kinderfreundlich.

„Anfangs blieb sie auf Spaziergängen häufig mit der Nase an Kinderwagen hängen oder freute sich, wenn Kinder sie streicheln wollten. Dabei konnte sie schon immer eine tierische Geduld aufbringen“, sagt Besitzerin Pipenbrink.

Bei der Arbeit in der Praxis tue Ella den kleinen wie großen Patienten gut. „Manchmal gelingt es ihr in Situationen, in denen einem selektiv mutistischen Patienten kein Kontakt möglich ist, den Bann zu brechen, indem sie den Kopf auf seine Knie legt“, erzählt Pipenbrink. „Selbst sehr ängstliche kleine Patienten werden immer mutiger und lernen spielend Präpositionen, in dem sie Leckerchen für Ella verstecken, während ich ihr die Augen zuhalte“, führt die Logopädin weiter aus.

Wie gut, dass die Kommandos, die Ella beherrscht (Platz, Sitz), zum Üben der S-Laute geeignet sind. So profitiert Ella – schließlich bekommt sie Leckerchen, wenn sie brav war – aber auch die Patienten, die so spielerisch üben können. Eine richtige Therapiehundeausbildung hat Ella jedoch nicht – aber helfen kann sie ihren Patienten auch so.