Tiere Suchen Für Karte Des Nabu: Wo sind Oldenburgs Mauersegler? 

Oldenburg Jeder grüne Punkt auf der Karte des Nabu markiert mindestens ein Mauersegler-Brutpaar in Oldenburg. Um sich noch ein besseres Bild von der Verbreitung des Vogels machen zu können, bitte der Nabu darum, Tiere zu melden.

Die Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe konnte mit ihrem Mauersegler-Projekt im vergangenen Jahr viele Oldenburger Gebäude ermitteln, die als Brutstätte der selten gewordenen Vogelart genutzt werden.

Bis zu zehn Monate im Jahr verbringen die stromlinienförmigen Vögel laut Nabu im Flug. Eine große Pause legen sie allerdings in Oldenburg ein: Zur Brutzeit von Mai bis August kommen die Vögel in die Stadt. Sie benötigen nur eine kleine, geschützte Nische, in der sie zwei bis drei Eier rollsicher ablegen und bebrüten können. Kot, Eischalen und andere Reste werden von den äußerst reinlichen Tieren aus dem Nest herausgetragen.

Der Trend zur energetischen Sanierung führt neben den gewünschten Effekten leider auch dazu, dass oftmals Nistplätze von Vögeln und Fledermäusen unbeabsichtigt verschlossen werden. Der Nabu Oldenburger Land bittet daher alle Hauseigentümer, bei Sanierungsarbeiten den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz von Gebäudebrütern unbedingt zu beachten, Naturschutzfachleute einzubinden und Ersatzquartiere anzubringen. Der Nabu steht dabei beratend unter 0441/25600 zur Seite.

Um den Tieren zu helfen, konnte der Nabu durch ein gefördertes Projekt 2015 bereits 170 Brutplätze durch das Anbringen von Nisthilfen schaffen. 2018 kamen noch einmal 112 Nistkästen mit 280 Bruthöhlen dazu. Wer sich an der Meldeaktion beteiligen möchte, kann dies über die Internetseite des NABU oder per Telefon tun (0441/ 25600).

Mehr zur Meldeaktion und den Mauersegler unter https://www.nabu-oldenburg.org/