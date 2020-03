Oldenburg Arztbesuche sind für Tierhalter völlig normal – ob zur Impfung oder Vorsorgeuntersuchung. Erst recht, wenn das Tier krank wird oder einen Unfall hat, muss man zum Tierarzt. Dann kann es teuer werden, wenn keine Tierversicherung abgeschlossen wurde. Doch woher soll ein obdachloser Mensch mal eben mehrere Hundert Euro für den Tierarzt herbekommen? Gibt es generell Zuschüsse, wenn die Tierarztrechnung das eigene Budget übersteigt?

Generell rät Andreas Hohls, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Tierschutzvereins Oldenburg, dazu, sich vor der Anschaffung eines Haustiers möglichst viele Informationen einzuholen. Auch über Dinge wie eine Tierversicherung sollte nachgedacht werden: „Eine Versicherung gehört nämlich auch zu den Lebenshaltungskosten des Tieres.“

Kommt der potenzielle Tierhalter zu der Erkenntnis, dass finanziell, zeitlich oder platztechnisch wenig Spielraum für den tierischen Gefährten da ist, solle man die Tatsache akzeptieren, dass ein Tier nicht in das Leben passt. Auch sollte das Zusammenwirken von Mensch und Tier stimmen.

Heißt das im Umkehrschluss, dass nur gut betuchte Leute Tiere haben dürfen? „Nein, auf gar keinen Fall“, sagt Andreas Hohls. Oftmals seien beispielsweise Arbeitslose der beste Sozialpartner für ein Tier, da sie viel Zeit hätten. Auch sei ein Hund bei einem Obdachlosen, wenn er gut mit dem Vierbeiner umgeht, nicht generell schlecht aufgehoben: „Schließlich wird das Tier 24 Stunden betreut.“ Dann sei eine Trennung für beide Seiten wegen einer unbezahlten Rechnung nicht förderlich, so der Ehrenamtliche.

Was tue ich nun, wenn ohne Versicherung eine Zwangslage eingetreten ist? Springt mir der Tierschutzverein zur Seite? „Grundsätzlich zahlt der Tierschutzverein keine privaten Behandlungskosten“, betont Andreas Hohls. Einige Tierärzte würden allerdings Ratenzahlungen annehmen. Hier gelte es, ausdrücklich nachzufragen.

Über die Tiertafel, die in Kreyenbrück in der Straße An den Voßbergen untergebracht ist, unterstützt der Verein bedürftige Tierhalter. „Wenn von dem gesparten Futtergeld eine Krankenkostenversicherung abgeschlossen wird, kommt es zu dieser Problemlage gar nicht erst“, so Hohls weiter. Es lohne sich also, dort als Tierhalter organisiert zu sein.

Ist doch ein tierisches Malheur passiert, ist in erster Linie das persönliche Umfeld oder die Bank zwecks eines Darlehens zu fragen. „Zumindest sollte man sich nicht zu spät Hilfe suchen“, rät Andreas Hohls. Ist die Tierarztrechnung dennoch zu hoch, kann gegen eine entsprechende Gebühr der Vierbeiner an das Tierheim abgegeben werden.

Die Einrichtung zahlt dann die medizinischen Kosten und päppelt das Tier wieder auf. Aber dann wird der Vierbeiner in eine neue Familie vermittelt, die die künftigen Gesundheitskosten tragen kann. Aber: In der Vergangenheit habe es Versuche seitens des Tierschutzvereins gegeben, private Tierarztkosten zu bezuschussen. Das Ergebnis war, dass die Anfragen explodierten: „Wir hatten gar keine reelle Möglichkeit, die Bedürftigkeit zu prüfen. Dadurch waren unsere finanziellen Ressourcen schnell erschöpft.“

Abschließend hält Tierschützer Andreas Hohls fest, dass es bei diesem Thema keine Top-Lösung gebe. „In Extremfällen meldet man sich bestenfalls beim Tierschutzverein.“ Dann könne sich unter Umständen ein Ausweg ergeben.