Oldenburg Alle Vögel sind schon da, heißt es im alten Kinderlied. Und tatsächlich: Wer Augen öffnet und Ohren spitzt, dem fällt auf, dass die Vogelwelt in großer Zahl wieder Oldenburgs Gärten bevölkert. Im Idealfall vermehren sie sich bald reichlich. Da es in der Stadt allerdings zu wenig natürliche Möglichkeiten für den Nestbau gibt, kann der Mensch da durchaus nachhelfen. Was genau zu beachten ist, verrät Bernd Ziesmer vom Oldenburger Nabu.

Lohnt es sich jetzt noch, Nistkästen aufzuhängen ?

„Aktuell ist für viele Vogelarten die Brutsaison schon im Gange“, sagt Ziesmer. Zwar ist die Brut selbst noch nicht da, dafür ist es noch recht kalt und früh im Jahr. Aber die Reviere werden bereits besetzt und die Nistmöglichkeiten ausgekundschaftet und unter den Paaren verteilt.

Aber: Das unverzügliche Anbringen von Nisthilfen könnte jetzt immer noch gerade rechtzeitig sein, sagt der Experte. Außerdem: „Wenn es nicht mehr zur ersten Brut klappt, wäre das Angebot für Folgebruten auf jeden Fall passend. Denn die meisten Singvögel machen zwei bis drei Bruten nacheinander. Je nachdem, wie der Erfolg und der Wetterverlauf sind.“

Welcher Nistkasten

ist der richtige ?

Darauf gibt es keine pauschal richtige Antwort. Denn verschiedene Vogelarten bevorzugen verschiedene Nistplätze. So gibt es zum Beispiel Nistkugeln, die speziell auf den Zaunkönig ausgerichtet sind, oder spezielle Kästen für Baumläufer, bei denen das Eingangsloch gar nicht wie üblich an der Front, sondern schräg hinten an der Rückseite liegt.

Darüber hinaus entscheidet vor allem der Durchmesser des Einlasses, welche Vogelarten sich einnisten. Der Nabu empfiehlt, bei mehreren Kästen im Garten auch verschiedene Angebote zu machen. Zwei Drittel der Nistkästen sollten ein Flugloch von 32 Millimeter Durchmesser haben (gut geeignet zum Beispiel für Kohlmeise, Trauerschnäpper, Sperlinge und andere), ein Fünftel ein Flugloch von 27 Millimeter (u.a. für Blaumeisen, hier haben größere Arten keine Chance). Der Rest können dann die Spezialkästen sein.

Wo sollte man die

Nisthilfen anbringen ?

Ziesmer empfiehlt, die Nistkästen im Idealfall in Richtung Osten anzubringen. „Gerade früh im Jahr, wenn es nachts noch sehr kalt ist, profitieren die Vögel von der Wärme der Morgensonne.“ Wenn das keine Option ist, sind auch andere Himmelsrichtungen möglich. Nur Norden sollte man vermeiden. „Das ist einfach zu kalt“, sagt Ziesmer.

Zum Anbringen der Nisthilfen müssen übrigens nicht zwangsläufig Bäume vorhanden sein. Es ist auch möglich, sie an Wänden von Häusern, Schuppen, Garagen, Carports, auch von größeren Gebäuden wie Fabrikhallen, Scheunen oder Schulen anzubringen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sie ausreichend hoch hängen, damit keine Katzen zu ihnen gelangen können. Zwei Meter als Minimum sind zu empfehlen.

Was kann man noch tun, um den Vögeln zu helfen ?

Nisthilfen sind nur ein Aspekt, um die Vogelwelt zu unterstützen. Entscheidend für die Entwicklung der Population ist aber auch das Umfeld, also innerhalb die Stadt die Gestaltung der Gärten, wie Ziesmer betont.

So sei es mit Blick auf die warme Jahreszeit wichtig, Wasserstellen zu schaffen und diese natürlich regelmäßig zu reinigen. Viele Vogelarten freuen sich zudem über Sandflächen, da regelmäßige Sandbäder ihnen helfen, das Gefieder sauber zu halten.

Sehr wichtig, gerade mit Blick auf die Jungtiere, ist vor allem die insektenfreundliche Gestaltung des Gartens. Denn mit Vogelfutter könne man zwar die erwachsenen Tiere ernähren, nicht jedoch die Jungtiere, erklärt Ziesmer. „Die brauchen Insekten. Wer daher die heimischen Vögel unterstützen möchte, muss vor allem gute Bedingungen für Insekten schaffen und möglichst viele heimische Pflanzen anbieten.“• Die Nabu-Geschäftsstelle am Schloßwall 15 hat diverse Nisthilfen, aber auch Infobroschüren und Bauanleitungen im Angebot. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr.