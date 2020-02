Oldenburg Hier scheint einiges schief gelaufen zu sein bei der Schaltung eines normalen Internetanschlusses. Denn als Barbara Kunze aus Ofenerdiek innerhalb der Stadt umgezogen ist, wollte sie auch ihren Anschluss mitnehmen. Das klappte leider erst mit erheblicher Verzögerung, wie sie der NWZ berichtete.

Das erste Gespräch

„Mein erstes Gespräch mit meinem Anbieter, der EWE, war im Juli 2019, weil ich zu Anfang September umziehen wollte. Dabei wurde der Umstellungstermin auf den 2. September gesetzt“, erinnert sich die 60-Jährige.

Kurz vor dem Umzug habe sie sich dann bei der EWE gemeldet, weil der neue Router, den sie für den Anschluss in der neuen Wohnung benötigte, noch nicht wie vereinbart bei ihr angekommen war. Und auch nach dem Gespräch sollte der noch auf sich warten lassen. Denn das Gerät kam erst im Oktober bei ihr an – zwei Monate nach Erteilung des Auftrages.

„Das Beste daran war, dass mir der Router auch noch in Rechnung gestellt wurde, obwohl der doch eigentlich umsonst sein sollte“, sagt Kunze, die sich erneut an die EWE wandte – mit Erfolg: „Die Rechnung wurde zurückgezogen, allerdings erst, nachdem ich mich gemeldet hatte.“

Techniker nicht da?

Doch damit war der Fall noch nicht erledigt. „Um den Anschluss freizuschalten, musste ein Techniker zu mir nach Hause kommen“, berichtet Kunze weiter. Nach den Schwierigkeiten mit dem Router habe man sich auf einen Termin am 24. Oktober geeinigt. „Nur leider ist niemand bei mir gewesen.“

Auf Nachfrage habe die EWE der Kundin mitgeteilt, dass ein Techniker vor Ort gewesen sei, aber niemanden angetroffen habe, berichtet Kunze. „Angeblich hat der Techniker mir eine Mitteilung in den Briefkasten geworfen. In meinem Briefkasten war aber nichts und geklingelt hat auch niemand, ich war den ganzen Tag zu Hause“, erinnert sich Kunze, die einen neuen Termin, den 21. November, mit der EWE vereinbarte.

Eine Empfehlung vom Techniker

„Da kam dann ein Techniker, der in meiner Wohnung, im Hausflur und an dem Verteilerkasten vor der Tür war und mir berichtete, dass die Leitung der Telekom in Ordnung, die EWE-Leitung aber nicht vorhanden oder gestört ist“, erinnert sich die 60-Jährige. Ich solle mich an die EWE wenden, so die Empfehlung des Technikers, der dann gefahren sei.

„Das habe ich dann auch gemacht. Leider konnte in der Kundenhotline niemand etwas mit dieser Aussage anfangen. Also wurde ein neuer Termin vereinbart: Der 4. Dezember, der dann von der EWE auf den 11. Dezember verschoben wurde“, berichtet Kunze weiter. Doch da habe sie nicht gekonnt, weshalb es zu einer weiteren Verschiebung auf den 16. Dezember kam.

Die Problemlöserin

„Da kam dann endlich eine Technikerin bei mir vorbei, die das Problem lösen konnte. Die Frau hat mir gesagt, dass der Kollege mit seiner Einschätzung nicht ganz Unrecht hatte.“ Danach habe sie zum Telefon gegriffen und mit einer Hotline gesprochen, die den Fehler beheben konnte, beschreibt Barbara Kunze den Tag, an dem ihr Anschluss endlich funktionierte.

„Mein Freund hat dann den Router angeschlossen und eingerichtet, so dass ich endlich wieder ins Internet konnte.“

Dreieinhalb Monate hat es gedauert, bis Barbara Kunze einen funktionierenden Anschluss hatte. Insgesamt war sie in dieser Zeit fünf Mal in EWE-Shops, um zu erfahren, was mit dem Anschluss los ist, wie sie berichtet.

Nur ein paar Minuten

„Eine Antwort konnte mir dabei aber niemand so richtig geben“, sagt die 60-Jährige. Umso verblüffender sei es für sie dann gewesen, dass es letztendlich nur einige Minuten gedauert habe, den Anschluss freizuschalten.

Auf Nachfrage der NWZ nimmt die EWE wie folgt Stellung zu dem Fall: „Bei der Zurverfügungstellung des Anschlusses von Frau Kunze gab es leider zunächst ein Kommunikationsproblem zwischen dem Telekom-Techniker und der Kundin und zudem noch einen Fehler in der technischen Dokumentation unseres Vorleisters Telekom“, schreibt EWE-Sprecher Gerd Lottmann. Das habe leider zu den Verzögerungen bei der Schaltung des Anschlusses geführt, die das Unternehmen bedauere.

Anschluss läuft stabil

„Auch unsere Kommunikation mit Frau Kunze hätte besser laufen können und müssen“, heißt es weiter in dem Schreiben. Mittlerweile laufe der Anschluss von Frau Kunze seit Mitte Dezember stabil. Das Unternehmen habe sich darüber hinaus bereits vor Wochen ausführlich mit Frau Kunze verständigt.

Das bestätigt auch die Kundin, die eine Gutschrift erhalten habe. „Das ist für mich aber auch selbstverständlich, wenn ich den Anschluss, den ich bezahle, nicht nutzen kann.“