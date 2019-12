Oldenburg Ingo Borne ist tot: Der ehemalige Leitende Polizeidirektor verstarb plötzlich und unerwartet einen Tag vor Heiligabend, am Montag, 23. Dezember, im Alter von 82 Jahren.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand Ende 1997 war Borne mit seiner Frau Helga nach Sandkrug umgezogen, nachdem das Ehepaar 26 Jahre am Sodenstich in Oldenburg gewohnt hatte. Borne wurde in Danzig geboren. Auf der Flucht nach Ende des Zeiten Weltkriegs verschlug es ihn mit seiner Familie 1945 in den Cloppenburger Raum. Unmittelbar nach dem Abitur trat er in den Polizeidienst ein. Schon 1964 wurde er zum Kommissar ernannt. Erstmals nach Oldenburg kam er 1972. Zuvor war er im Ausbildungsbereich tätig, was er dann fortsetzte: So übernahm er in Huntlosen eine Ausbildungsstätte, die in den folgenden neun Jahren unter seiner Leitung fast 6000 Beamte durchliefen. Es folgten drei Jahre im Ausbildungsbereich in Hiltrup, bevor er 1987 Kommandeur der Bereitschaftspolizei in Oldenburg wurde. Nach drei Jahren wechselte er zur Polizeiinspektion, die er ab 1991 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1997 leitete. Borne hatte die Polizeireform im Jahr 1995 aktiv begleitet und war als Polizeidirektor seitdem auch Chef der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei, der Verwaltung und der Werkstätte.

Im Ruhestand unternahm er mit großer Begeisterung Motorradfahrten, widmete sich der Brieftauben-Zucht und war Mitglied im Modell-Sportclub Oldenburg/Edewecht. Sein Schwerpunkt lag dort auf dem Bau von Segelflugzeug-Modellen. Zudem war Ingo Borne auch als Leichtathlet, Fußballer und Fußball-Schiedsrichter aktiv. Von 1987 bis 2004 führte er als Vorsitzender den Polizei-Sportverein Oldenburg. Er war Mitglied der internationalen Polizeiorganisation IPA.

