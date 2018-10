Oldenburg Sinkende Wasserstände in den Oldenburger Seen, die Hunte steht quasi und fließt nicht mehr, die Pferdetränke im Eversten Holz ist praktisch verlandet: Die seit Monaten vorherrschende Trockenheit hat dramatische Ausmaße angenommen. Der Grundwasserspiegel ist enorm abgesunken.

So beklagt Schlossgartenchefin Trixi Stalling den Verlust von 15 Rhododendrongruppen, die aufgrund des Wassermangels bereits gefällt werden mussten. Auch größere Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Erst Dienstag musste eine Kastanie gefällt werden, die den Trockensommer nicht überstanden hat.

„Die Wassersäule der Bäume ist unterbrochen“, so Stalling. Die Wurzeln erreichen kein Wasser mehr, nachdem der Grundwasserspiegel mehr und mehr zurückgegangen ist. Dies führe dazu, dass vor allem Buchen, Eschen und Ahorn vermehrt Äste abwerfen. Das kann durchaus eine Gefahr für Spaziergänger darstellen, da nicht erkennbar ist, ob ein Ast abgeworfen wird oder nicht. Ein Wässern der Bäume sei in dem erforderlichen Ausmaß nicht möglich gewesen, so Stalling. Derzeit sei noch nicht absehbar, ob und wie viele Bäume bleibende Schäden davon getragen haben.

Und eine weitere schlechte Nachricht: Die Pferdetränke im Eversten Holz kann ohne einen Zufluss auf lange Sicht nicht erhalten bleiben.

Betroffen von der monatelangen Trockenheit ist auch die Stromproduktion im Hunte-Wasserkraftwerk am Achterdiek. In Spitzenzeiten werden dort bis zu 700 Haushalte mit Strom versorgt – aufgrund der langen und andauernden Trockenheit stehen die Turbinen nun still.

Das 1927 gebaute Sperrwerk wird laut EWE nur zeitweise betrieben und war ursprünglich zur Regulierung des Wasserstands von Hunte und Küstenkanal errichtet worden. Mit einer Wiederinbetriebnahme wird es bei anhaltender Trockenheit so schnell auch nichts.

Die Messstation des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) an der Hunte in Huntlosen zeigt bereits seit längerem einen Stand von rund 290 Zentimetern. Im Juli/August war er auf 288 Zentimeter gefallen – ein absoluter Rekordwert. Der durchschnittliche Pegelstand beträgt 3,32 Meter. Darüber hinaus kommt eine Inbetriebnahme des Wasserwerks überhaupt erst in Frage, wenn der Betrieb der angrenzenden Schleuse gesichert ist.

Trockengefallen ist auch die vor wenigen Jahren gebaute Fischtreppe neben dem Wasserkraftwerk. Sie war 2006 in Betrieb genommen worden und hat 950 000 Euro gekostet. Wanderfischen wird damit ermöglicht, zum Ablaichen die Hunte heraufzuwandern.

Erst bei weiter andauernder Trockenheit könnte es für Lachse und Meerforellen kritisch werden, deren Wanderzeit Ende dieses Monats beginnt, so Ralf Siemer, Naturschutz- und Umweltbeauftragter des Fischereivereins Wildeshausen.

Mit dem Osternburger Kanal stehe den Fischen allerdings eine alternative Route zur Verfügung, die vom trockenen Sommer unberührt blieb. So können sie dennoch an ihre jeweiligen Laichplätze gelangen. Nichtsdestotrotz spricht der NLWKN von einer erheblichen Stresssituation für alle Gewässer im Einzugsgebiet der Hunte.

Auch Andreas Kauß, erster Vorsitzender des Bornhorster Fischereivereins, hofft auf Regen. So hätten die Bestände von Fischen, Amphibien und Muscheln im Großen Bornhorster See und den Bornhorster Huntewiesen in diesem Jahr nur durch die großartige Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr und weiterer ehrenamtlicher Helfer gehalten werden können. Es habe unter anderem einer Zuwässerung aus der Hunte bedurft.