TÜV-Statistik für Oldenburg: Jeder vierte Autofahrer bangt um die Plakette

Oldenburg In der Regel alle zwei Jahre hofft und bangt jeder Autobesitzer aufs Neue: Kommt die Karre noch mal „übern TÜV“? Zwar gibt es natürlich auch weitere Anbieter, die die verpflichtende Haupt- und Abgasuntersuchung abnehmen. Doch der Technische Überwachungsverein ist zumindest im Sprachgebrauch die entscheidende Instanz, wenn es um die Straßenzulassung geht. Nun hat der TÜV Nord, der bundesweit vertreten ist, seine aktuelle Statistik für die Oldenburger Station vorgelegt.

Wenige Mängel: der Mercedes GLC BILD: dpa Wenige Mängel: der Mercedes GLC BILD: dpa Gute und Schlechte Spitzenreiter mit den wenigsten Mängeln im gesamten Report ist nach Auskunft des TÜV Nord der Mercedes GLC. Er liegt damit natürlich auch in der SUV- und Sportsvan-Sparte vorn. Die weiteren Spitzenplätze in den Fahrzeugklassen:

• Mini: Opel Adam

• Kleinwagen: Audi A1

• Kompaktklasse: Hyundai I30

• Mittelklasse: Opel Insignia

• Van: Mercedes B-Klasse „Mängelriesen“, also Fahrzeuge, die in der Statistik besonders häufig mit Problemen auftauchen, sind laut TÜV Dacia Duster, VW Sharan, Dacia Logan und Renault Kangoo.

111 000 Kilometer hatten die Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Station an der Nadorster Straße vorfuhren, im Schnitt auf dem Tacho. Die Fahrzeuge waren im Schnitt zehn Jahre alt. Laut der gesamten TÜV-Nord-Statistik lag die Laufleistung bei Dreijährigen nämlich im Schnitt bei 48 487 Kilometern und bei Elfjährigen bei 131 696 Kilometern.

65 Prozent aller in Oldenburg vorgestellten Wagen wiesen keine Mängel auf, rund vier Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Nimmt man die Fahrzeuge mit kleineren Mängeln hinzu, kamen rund 73 Prozent der Autos beim ersten Besuch durch die Prüfung. Bundesweit wurden laut der Statistik übrigens knapp 68 Prozent überhaupt nicht beanstandet.

26,6 Prozent der Autos hatten erhebliche Mängel. Das sind etwas mehr als im Vorjahr, in dem 25 Prozent an dieser Hürde hängen blieben. Hier mussten die Autobesitzer nachbessern, bevor sie die Plakette bekamen. Oldenburg liegt in dieser Kategorie deutlich über dem Bundesschnitt. Demnach wurden beim TÜV landesweit bei 22 Prozent der Fahrzeuge schwere Mängel festgestellt.

„Die Fahrzeughalter sind angehalten, fällige Inspektionstermine auch wahrzunehmen“, rät Wolfgang Stieber, Leiter der Oldenburger TÜV-Station. „Dann haben Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung auch weniger Mängel.“

Vor jeder Fahrt sollte aber jeweils ein kurzer Check der Beleuchtungsanlage erfolgen. Dass nämlich die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne.

5,8 Prozent der beim TÜV Nord vorgestellten Autos im Alter von drei Jahren hatten erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 10 Prozent. Nach sieben Jahren liegt die Quote bei 16, 3 Prozent. Als Elfjährige schließlich weisen 29,0 Prozent der Autos erhebliche Mängel auf und müssen zur Reparatur in die Werkstatt, bevor es wieder eine neue Plakette gibt.