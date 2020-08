Übergänge an Bahn gesperrt

Oldenburg Die Bahnübergänge Am Strehl und Karuschenweg werden nach dem Gleisumbau überprüft. Gleise, die sich gesetzt haben, werden mit Schotter unterfüttert. Dafür wird der Bahnübergang Am Strehl von Donnerstag, 3. September, 6 Uhr, bis Freitag, 4. September, 22 Uhr, gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Der Bahnübergang Karuschenweg wird am Freitag, 4. September, für etwa 15 Minuten nicht passierbar sein.

Während der Sperrung Am Strehl endet die VWG-Linie 304 nicht am Feldahornweg sondern am Neusüdender Weg. Für die Sperrung gibt es im Halbstundentakt einen kostenlosen Zubringer-Verkehr mit Kleinbussen von der Haltestelle im Feldahornweg bis zur Haltestelle Ofenerfeld (Ofenerfelder Straße/Akazienstraße) in Metjendorf. Von dort können Fahrgäste in die Linie 301 der VWG umsteigen und werden über Ofenerfelder Straße, Ammerlandstraße und Am Stadtrand wieder auf die Strecke der Linie 304 geführt. In Gegenrichtung können Fahrgäste der Linie 304 an der Haltestelle Bahnhof Ofenerdiek in die Linie 301 umsteigen und bis zur Haltestelle Ofenerfeld in Metjendorf fahren. Von dort fährt ein Kleinbus zum Feldahornweg.