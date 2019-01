Oldenburg Es ist die fünfte Studie dieser Art, die die Commerzbank vorlegt. Doch dieses Mal mit einer Besonderheit: Der Fokus wurde gezielt auf den Einzelhandel gelegt.

Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung

Mehr als die Hälfte der befragten Einzelhändler bewertet die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2018 mit sehr gut (52 Prozent), immer noch 26 Prozent bezeichnen sie als „stabil“. Nur jeder fünfte ist der Meinung, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung verschlechtert habe. Insgesamt fällt die Bewertung damit positiver aus als im bundesweiten Ergebnis. Dort urteilten etwa nur 45 Prozent mit sehr gut. Auch im Blick auf 2019 zeigen sich die Oldenburger optimistisch: Ein Drittel erwartet eine positive Wirtschaftsentwicklung. Nur 14 Prozent befürchten einen Rückgang.

Was sind die größten Herausforderungen?

Mit 64 Prozent liegt ein Thema weit vorn bei der Frage nach den größten Herausforderungen: der Fachkräftemangel (bundesweit: 57 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Konkurrenz durch Onlinehändler (58 Prozent) und der Preisdruck (40 Prozent). Steigende Lohnkosten und hohe Mietpreise geben nur 38 bzw 30 Prozent der Befragten an.

Was wünschen Sie sich von der Stadt?

Ein Viertel der Befragten hatte nicht einen einzigen Wunsch an die Stadt. Die restlichen Antworten ergaben eine Top Fünf aus Ausbau der Breitbandversorgung, Investitionen in die Attraktivität der Innenstadt, mehr Parkplätze, Ausbau des Nahverkehrs und Lockerungen der Öffnungszeiten.

Wie werden Investitionen finanziert?

Finanziell stehen die Befragten in Oldenburg gut da: 41 Prozent finanzieren Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, 16 Prozent werden aus Rücklagen gestemmt. Nur ein Fünftel der Gesamtinvestitionen werden über Kredite und Leasing finanziert.

Wie verkaufen Sie ihre Produkte?

Der stationäre Handel liegt mit 56 Prozent noch immer ungeschlagen an der Spitze. Doch ein Drittel der Befragten vertreibt seine Produkte mittlerweile vor Ort und online. Dazu werden eigenen Online-Shops/Webseiten genutzt. Auch Ebay und Amazon spielen eine, wenn auch untergeordnete, Rolle. In der Kommunikation bedienen sich die Befragten vor allem Facebook (40 Prozent) und dem klassischen E-Mail-Newsletter (36 Prozent). Weitere Dienste wie Instagram (10 Prozent) und Twitter (2 Prozent) liegen abgeschlagen auf den hinteren Rängen.

Sind Sie mit ihrer Kundenfrequenz zufrieden?

Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigen sich mehr als die Hälfte der Befragten mit der Entwicklung der Kundenfrequenz zufrieden. 56 Prozent gaben an, dass deutlich mehr oder etwas mehr Kunden ins Geschäft gekommen seien. Bei vier Prozent war die Frequenz stark rückläufig. Mit der positiven Einschätzung liegt Oldenburg deutlich über der bundesweiten Einschätzung von 43 Prozent.

Welches Zahlungsmittel ist das beliebteste

„Wir schicken Ihnen dann eine Rechnung“, ist ein gern gehörter Satz in Oldenburg. 38 Prozent der Kunden bezahlen am liebsten auf diese Weise bzw. per Überweisung. Dicht gefolgt von Barzahlung (30 Prozent), die Girokarte auf Rang drei rutscht schon auf 14 Prozent ab. Die Kreditkarte ist Schlusslicht mit gerade einmal vier Prozent.