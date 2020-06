Umwelt: Die Zeichen stehen auf Verständigung

Oldenburg Die Stimmung war hochemotional und aufgeladen, die Lage wirkte während der Bauern-Demo am vergangenen Donnerstag auf die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Naturschutzbundes am Schloßwall bedrohlich. Erst später, als das Gros der Demonstranten abgezogen war, kam es zu Gesprächen. Die Nabu-Mitarbeiter hatten ihre Geschäftsstelle aus Sicherheitsgründen zuvor nicht verlassen. An diese Gesprächsbereitschaft will Nabu-Geschäftsführer Oliver Kraatz (53) anknüpfen.

„Zu Unrecht angegriffen“

„Wir sehen uns zu Unrecht angegriffen“, erklärte Kraatz am Dienstag in einem Gespräch mit der NWZ. „Wir haben durchaus Verständnis für die Sorgen und Nöte der mittelständischen Landwirtschaft. Unsere Kritik richtet sich gegen die Agrar-Industrie mit ihrem enormen Landschaftsverbrauch“, sagte Kraatz weiter. Gleichwohl habe der Nabu gemeinsam mit einem Bündnis aus 115 Organisationen ein Volksbegehren gestartet. Ziel sei es, bedrohte Tier- und Pflanzenarten besser schützen können. Und dafür brauche es ein neues niedersächsisches Naturschutzgesetz.

Die Landwirtschaft wertet dieses Volksbegehren offenbar als Kampfansage. Der Protest der Bauern am vergangenen Donnerstag richtete sich gegen die Pauschalverurteilung durch die Umweltverbände, namentlich des Naturschutzbundes, hauptschuldig am Rückgang der Artenvielfalt auf Äckern und Feldern zu sein. Die deutschen Umwelt- und Agrarminister der Länder hatten zudem EU-weit höhere Umwelt- und Klimaschutzstandards für die Landwirtschaft gefordert.

Nabu-Geschäftsführer Kraatz unterstrich am Dienstag, dass Großbetriebe über die Flächenprämien für ihr Wachstum auch noch belohnt würden. Das schade dem bäuerlichen Mittelstand und den Kleinbetrieben, die um ihre nackte Existenz kämpfen müssten, und fördere die Industrialisierung. Das Höfesterben sei ein sichtbares Zeichen für diese fortschreitende Entwicklung.

Auch die Verbraucher seien verantwortlich für einen Wandel zum Schutz der Natur. Die griffen in den Kühlregalen und an den Fleischtheken gern zu Billigstangeboten. Kraatz: „Auf den Terrassen steht ein 1000-Euro-Grill, auf dem dann das im Supermarkt gekaufte industriell hergestellte Schnitzel aufgrund seines hohen Wassergehalts quasi verdunstet.“

EU verantwortlich

„Statt der Flächenprämien muss die Arbeit der Landwirte in der Natur für die Natur gefördert werden“, sagte der Nabu-Chef weiter. Der Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft müsse gestoppt werden. Hier sei vor allem die Europäische Union verantwortlich. „Wir müssen uns auch aufgrund des Klimawandels anpassen“, blickte Kraatz in die nahe Zukunft.

Der Naturschutzbund sei unterdessen von einigen landwirtschaftlichen Verbänden angeschrieben worden, die Gesprächsbereitschaft signalisierten. Kraatz freut sich sehr darüber.

Genauso wie über die Geste von Rudolf Schlangen, Vertreter von „Land schafft Verbindung Emsland-Haselünne“, der Kraatz am Donnerstag zum Abschluss zwei T-Shirts schenkte und in der Nabu-Geschäftsstelle zudem eine Bauplanhilfe kaufte – für Nistkästen. Die Kästen sollen bald auf seinem Hof aufgehängt werden. Vielleicht ist das der Beginn einer guten Zusammenarbeit – miteinander statt gegeneinander.