Umwelt: Grundstücksnachbar bangt um Büsche und Bienen

Oldenburg Es ist ein kleines Paradies: Hühner gackern, ein Hahn kräht, der ehemalige Badeteich ist heute ein Feuchtbiotop, ein großer Buchsbaum, Eiben und Fichten bieten den Vögeln Nistmöglichkeiten. Acht Bienenvölker sorgen für reges Treiben und dumpfes Brummen am Rand des Grundstücks an der Drielaker Heide in Osternburg. Doch Joachim Horst (61) fürchtet um den Fortbestand dieser Busch- und Baumgruppe.

Vor mehr als 30 Jahren hat er sie mit Einverständnis der damaligen Grundstückseigentümerin dort gepflanzt. Nun plant die Stadt als neue Besitzerin, auf der rund 2600 Quadratmeter großen Fläche eine Streuobst- und Blühwiese anzulegen. Darüber freut sich Horst sehr. Was ihn allerdings beunruhigt: Mit ihm hat die Stadtverwaltung als einzigem Nachbarn noch nicht gesprochen. Er befürchtet, dass nun alles gerodet werden soll, und darin sieht er keinen Sinn.

„Wir werden die Fläche dort ökologisch deutlich aufwerten, durch die geplante Anpflanzung von 18 Obstbäumen und die Blumenwiese“, verspricht Stadtsprecher Reinhard Schenke. Die Stadt habe die Grundstücke neben dem vorhandenen Spielplatz gekauft, um auf diesen Flächen die Spielmöglichkeiten zu erweitern. Daran seien Kinder und Jugendliche beteiligt worden.

Die Flächen lägen zurzeit brach und besäßen nur wenig wertvolle Pflanzenstrukturen. Schenke: „Man findet hier Fichten, Eiben und Kirschlorbeer. Das zwischen dem vorhandenen Spielbereich und der Drielaker Heide stehende Wäldchen wird unberührt gelassen. Ebenso der große grabenbegleitende Grünzug aus Pappeln, Erlen und Birken.“

Gepflanzt würden 18 Obstbäume und eine Vogelschutzhecke. Unter den Bäumen werde eine Blumenwiese angesät. Weiterhin wollen einige Bürger mit Unterstützung durch den Bürgerverein einen Bereich zusätzlich für Wildbienen gestalten. Gedacht werde an ein Insektenhotel und Nisthilfen.

Und weiter: „Es ist uns nicht bekannt, dass Bienenvölker auf der Fläche stehen, der Nachbar hat einige Völker auf seinem eigenen Grundstück. Neben den schon erwähnten Wildbienen werden aber auch die Honigbienen des Imkers vom deutlich erweiterten Blütenangebot profitieren.“ Geld für die Erweiterung des Spielplatzes und die Anlage der Streuobstwiese stünde zur Verfügung. Es sei aus Sicht der Stadt sinnvoll angelegt.

Alles ein Missverständnis?