Oldenburg Oldenburg bekommt eine Wasserstofftankstelle: Sie soll Mitte 2019 auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der Cloppenburger Straße ihren Betrieb aufnehmen. Eine kostspielige Anschaffung, zwischen einer und drei Millionen Euro kostet je nach Ausstattung eine derartige Anlage.

Vertreter der EWE AG und des DLR-Instituts für Vernetzte Energiesysteme Oldenburg stellten die Pläne im Umweltausschuss vor. Zum Hintergrund: In Norddeutschland wird durch die Windkraft- und Solaranlagen ein Überschuss an regenerativer Energie produziert. Mit dem Strom soll Wasserstoff produziert werden, der unter hohem Druck und extrem tiefen Temperaturen in den Salzkavernen eingelagert werden, in denen noch Gas gespeichert wird. Der Wasserstoff soll dann in der Industrie aber in Automobilen eingesetzt werden. Ziel ist es, bis 2023 rund 400 Wasserstofftankstellen bundesweit zu haben.

Umweltdezernentin Gabriele Nießen kündigte an, für die VWG einen Brennstoffzellenbus anschaffen zu wollen. In dieser Fahrzeugart wird elektrische Energie aus den Energieträgern Wasserstoff oder Methanol durch eine Brennstoffzelle erzeugt und direkt mit dem Elektroantrieb in Bewegung umgewandelt oder in einer Traktionsbatterie zwischengespeichert.