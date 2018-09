Oldenburg Ein Kramermarkt ohne Plastik: Tüten und umweltfreundliche Strohhalme aus Papier, Papp- statt Plastikbecher – die Schausteller wollen in diesem Jahr mit Beginn des 411. Oldenburger Kramermarkts am Freitag, 28. September, den ersten Schritt in diese Richtung wagen.

Der Vorsitzende des Oldenburger Schaustellerverbands, Michael Hempen, präsentierte dem Umweltausschuss die ersten Ideen zur Müllvermeidung. So seien acht Anbieter von plastikfreien Produkten gefunden worden. Gleichwohl müssten die Schausteller unter ihren Kollegen noch gehörig Überzeugungsarbeit leisten. Broschüren würden verteilt, um sie zum Mitmachen zu motivieren. 30 Prozent der Schausteller wollten sich aber beteiligen.

Hempen blickte im Ausschuss auch in die etwas fernere Zukunft. Auf Oldenburgs vorweihnachtlichem Lamberti-Markt (27. November bis zum 22. Dezember) werde es keine Strohhalme aus Plastik geben. Von der Aktion gehe eine Signalwirkung aus: „Wir sperren uns nicht gegen einen Verzicht auf Plastik. Mit 170 Millionen Besuchern der Volksfeste pro Jahr sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung, etwas für die Umwelt zu tun“, sagte Hempen. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Partikelfilter in den Schaustellerfahrzeugen, den Einsatz abbaubaren Hydrauliköls und den „Grünen Strom“, der auf dem Volksfest durch die Leitungen fließe. „In zehn Jahren ist Plastik auf den Volksfesten ein Fremdwort“, versprach Hempen abschließend.