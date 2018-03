Oldenburg Das hat es in den 18 Vorjahren noch nicht gegeben: Mehr als 5100 Bürgerinnen und Bürger sind am Freitag und Samstag beim großen Frühjahrsputz „Oldenburg räumt auf“ auf den Beinen gewesen. Mit einem Abschlussfest auf dem Betriebsgelände des Abfallwirtschaftsbetriebes ging die Aktion am Samstagnachmittag zu Ende.

Müllfahrzeuge hatten Hunderte gefüllte Müllsäcke, die Sammelgruppen überall im Stadtgebiet gefüllt hatten, am Nachmittag zur Annahmestelle Neuenwege gebracht. Gegen Abend dann das stolze Ergebnis: 15,5 Tonnen Abfall wurden an den beiden Tagen von Straßen, Plätzen und aus Gewässern geholt. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann dankte den Helferinnen und Helfern: „Eine tolle Leistung.“ Es sei alles andere als selbstverständlich, den Müll wegzuräumen, den anderen achtlos in die Gegen geworfen hätten.

Unter den Helferinnen und Helfern waren zahlreiche Kinder und Jugendliche – unter anderem vom Jugendrotkreuz und dem NWZ-Kinderclub.

Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hatte für jedes gesammelte Kilo Abfall zehn Cent ausgelobt und die Summe aufgerundet. Zwei Vereine kamen in diesem Jahr in den Genuss der Spende: Das Jugendrotkreuz, vertreten von Kreisjugendleiterin Jennifer Jehser und dem Vorstandsvorsitzenden es DRK-Kreisverbandes Oldenburg-Stadt, Birger Holz, nahmen einen Scheck von Olaf Meenen und Gabriele Mesch über 1000 Euro entgegen. Für den Verein Tierheim Oldenburg freute sich Dominic Köppen über dieselbe Summe.

Margrit Scholz aus Bümmerstede gewann bei der Sonderverlosung NWZ-Treuepass den Hauptgewinn, ein E-Bike.

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Fotos unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg