Oldenburg Eröffnet hat die NWZ am Montag ihre neue Geschäftsstelle im Lambertihof – mit einer kleinen Feier mit Nachbarn und Kunden. Eine Woche zuvor war gegenüber schon das Hanseat Reisebüro eingezogen, das der NWZ seit langem partnerschaftlich verbunden ist und auch die NWZ-Leserreisen vermarktet.

NWZ-Geschäftsführer Harold Grönke sagte: „Wir freuen uns, dass wir hier sind, mitten in der Stadt, zwischen Theater, großen Parkhäusern und Bushaltestellen.“ Dass die Adresse „gut funktioniert“, zeigten auch schon die Erfahrungen, die Hanseat in den ersten Tagen gesammelt habe.

„Wir sind natürlich froh, dass wir die NWZ hier jetzt als Mieter haben“, sagte Hans-Helmut Kutzeer, Geschäftsführer der Oldenburger mdp-Gruppe (Stau 91), die auf Projektentwicklungen im Bereich Erneuerbarer Energien und inzwischen auch Immobiliengeschäfte spezialisiert ist. Die Gruppe hatte den Lambertihof kürzlich gekauft und will ihn weiterentwickeln.

Für Hiltrud Gröneweg, die Leiterin der Geschäftsstelle, „ist die NWZ näher an ihre Kunden herangerückt – durch die zentralere Lage erhoffen wir uns eine noch bessere Erreichbarkeit“. Beim geplanten Umzug des Verlagshauses nach Etzhorn habe sich die Frage des Geschäftsstellenstandortes gestellt, die mit der neuen Adresse in unmittelbarer Nähe des Marktes nun hervorragend beantwortet worden sei.

Auch im Lambertihof selbst sind die neuen Mieter sehr willkommen. „Das sind sehr liebe Frauen, die da arbeiten“, sagte Susanne Kuschmann, die seit sechs Jahren das Café im Lambertihof betreibt. „Sie haben sich hier auch alle vorgestellt, jede einzelne, das fand ich toll.“ Es sei mit absoluter Sicherheit davon auszugehen, dass „mit der NWZ jetzt noch mehr Leben in die Bude kommt“.

Die ersten Kunden an diesem Morgen sind Karl-Friedrich und Gisela Harting. Sie haben noch eine technische Frage, nachdem sie ihr Print-Abo gerade auf E-Paper umgestellt haben. Gisela Harting sagt: „Das finden wir wunderbar, dass die NWZ jetzt hier ist. Auch weil wir hier an allem näher dran sind und viel bessere Möglichkeiten zum Parken haben als in der Peterstraße.“

Geöffnet hat die Geschäftsstelle im Lambertihof – wie gewohnt – immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, Telefon 9988-01.