Oldenburg Der frühe Herbst ist eine heiße Zeit für Studenten: Sie bekommen den Zulassungsbescheid von Universitäten und Hochschulen und müssen dann unter anderem nach einer Wohnung suchen. Im Wintersemester ist die Nachfrage höher, weil es viel mehr Studienanfänger gibt. 2017 gab es 4625 neue Studenten nur an der Carl-von-Ossietzky-Universität, darunter 350 aus dem Ausland.

Am einfachsten ist es, eines der Angebote vom Studentenwerk Oldenburg zu nutzen, das mehr als 20 000 Studenten von der Universität Oldenburg, der Jade Hochschule und der Hochschule Emden/Leer betreut. Es gibt jedoch nicht für alle einen Platz. Eine gute Nachricht in diesem Jahr ist, dass das Wohnangebot erweitert wurde: In der neu errichteten Wohnanlage „Alte Färberei“, Artillerieweg/Pophankenweg, gibt es 138 Plätze für Studenten; 131 sind Einzelappartements, weil einige jungen Leute heute bevorzugen, allein zu wohnen. Außerdem stehen alte Angebote zur Verfügung, insgesamt zehn Wohnanlage. Jedoch sind nur wenige davon vollmöbliert. Die günstigsten Preise in Wohngemeinschaften vom Studentenwerk beginnen bei 165€ Euro pro Monat. Unmöblierte Einzelappartements kosten bis 456 Euro€. Je früher man sich nach Empfang der Studienplatzbestätigung bewirbt, desto besser. „Wenn das Semester beginnt, hat man keine Chance mehr“, informiert das Studentenwerk.

• Vorteile: zentralisiertes Angebot, speziell für Studenten, verschiedene Preise

• Nachteile: man kann sich um nur eine Option bewerben; die Wartezeit kann lang sein; weit nicht alle Varianten sind möbliert

• Prime Wohnen

Es gibt nur wenige hohe Gebäude in Oldenburg. Eines davon ist das Haus von Prime Studentenwohnen an der Eichenstraße. Studenten können wählen, ob man allein in einem Appartement (512 bis 663 Euro€ monatlich) wohnt oder in einem Einzelzimmer (263 Euro€).

• Vorteile: Der Vermieter stellt Möbel sowie freies WLAN zur Verfügung

• Nachteile: Relativ hohe Preise, Beschwerden über Verschmutzung

• Wohngemeinschaft

Durch WG-Suche-Webseiten können die Studenten ebenfalls Wohnungsangebote finden. Somit gibt es auch Anzeigen mit Titeln, wie „Sehr uninahes WG-Zimmer“ oder „Hell und gemütlich, gerne an Studenten“. Mit dabei sind auch günstigere Varianten.

• Vorteile: viele verschiedene Angebote, günstige Varianten

• Nachteile: wenig Privatsphäre, zufällige Nachbarn

• Wohnen für Hilfe

Eine Option, die nur im vorigen Jahr in Oldenburg erschien. „Wohnung für Hilfe“ bedeutet, dass die Studenten in Häusern von älteren Personen oder Leuten mit Behinderungen wohnen und im Haushalt helfen. Dabei gehe es allerdings nicht um Pflege. Pro Quadratmeter des vermieteten Wohnraums muss der Student eine Stunde pro Monat Einkaufen oder mit dem Vermieter spazieren gehen und so weiter. Die Nebenkosten müssen von dem Mieter bezahlt werden. Das ist ein guter Vorschlag für Studenten, die sparen möchten. Man muss aber darauf achten, dass diese Arbeit eine große Verantwortung mit sich bringt.

• Vorteile: Günstige Variante für den kleinen Geldbeutel, neue Erfahrung

• Nachteile: Man kann sich nicht zu 100 Prozent auf das Studium konzentrieren, wenig Privatsphäre

Als letzte Chance können Studenten die Plattform Airbnb benutzen. Für die Wintersemester (Oktober bis Februar) gibt es dort nur 23 Angebote, ab 350€ Euro (ein Zimmer) pro Monat – oder die luxuriöse Variante für 2000 Euro€. Eine ganze Wohnung zu mieten, kostet im Durchschnitt 1100 Euro€. Zudem muss eine Service-Gebühr an Airbnb gezahlt werden und bei manchen Vermietern ist auch eine Reinigungsgebühr zu zahlen. Diese Variante ist für eine Gruppe von drei bis vier Studenten geeignet, die einander so kennenlernen wollen.

• Vorteile: Möglichkeit, die ganze Wohnung zu mieten, Kontakt direkt mit dem Vermieter

• Nachteile: Angebote meist nicht günstig, unpassend für Studenten, die in Oldenburg allein sind