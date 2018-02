Oldenburg Wer will, bekommt hier auch seinen Quitten- und Erdbeerwein zum Mitnehmen, in einer gemütlichen Ecke auch frischen Kaffee und Capuccino. Ansonsten dreht sich bei Löschau alles um die Welt der Pflanzen und der Dekoration: Raumbegrünung und dauerhafte Objektdeko für Kunden in Deutschland, Hydrokulturen von Weser-Ems bis Bremen, ganze grüne Wände aus Philodendron und Farnen – fürs Raumklima, gegen den Schall, mit geringen Folgekosten.

Schnittblumen waren eine Weile dafür gar nicht im Programm. Die Verkehrsberuhigung damals an der Ehnernstraße hatte dem täglichen Blumengeschäft zugesetzt. Das gab den Ausschlag für die neue Entwicklung, die sich als goldrichtig erwies. Michael Löschau, der im Pflanzenreich vor allem auf Baumfarne und dicke Olivenbäume steht, sagt: „Mein Vater hatte eine Ladeneinrichtung mit Dekoration von Seidenblumen in einem Café gesehen und gleich gesagt: Au, das wär auch was für uns!“ Seitdem wird intensiv auch mit Einrichtern und Architekten zusammengearbeitet.

Als Löschau 1999 die Halle des früheren Supermarkts Comet kaufte, zuletzt ein Sonderpostenmarkt, „habe ich zuerst gedacht: Oh Gott, alles viel zu groß, wie kommen wir damit klar?“, erinnert sich Michael Löschau. Aber das Konzept ging auf. Und dazu gibt es inzwischen auch wieder frische Schnittblumen und Topfblumen: fürs Viertel, für die Stadt. Ein Drittel des Umsatzes macht der Zweig schon wieder aus, Tendenz steigend.

Dass das Familienunternehmen jetzt sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, verdankt Michael Löschau nicht nur der konsequenten Weiterentwicklung, sondern erstmal seiner Urgroßmutter Frieda Löschau (siehe Bild S. 37, oben links). Die hatte 1918 ihr Blumengeschäft in Bautzen gegründet: eine Blumen- und Kranzbinderei mit Samenhandlung: „Blumengebinde für alle Gelegenheiten vom einfachsten bis zum feinsten in geschmackvoller Ausführung, Topfpflanzen und Schnittblumen in großer Auswahl, Sämereien in vorzüglichen Qualitäten“, wie Frieda Löschau in ihrer Anzeige damals textete.

Sohn Herbert zieht es Anfang der 30er-Jahre als Gärtnergeselle nach Oldenburg – zu Sündermann an der Nadorster Straße. Und wie’s so kommt: Herbert heiratet die Tochter Amanda Sündermann und gründet mit ihr eine eigene Gärtnerei an der Ehnernstraße. Und das Pflanzen-Gen bleibt in der Familie: Fred, der eine Sohn des Paars, wird Gärtner, Klaus, der Vater von Michael Löschau, wird Florist. In den 60ern wird die Gärtnerei von der Ehnernstraße nach Großenkneten umgesiedelt und bis in die 90er Jahre von Fred Löschau betrieben. An der Ehnernstraße bleibt bis Ende der 90er-Jahre ein Blumengeschäft auf dem Restgrundstück bestehen.



Klaus Löschau heiratet Brigitte Fried und betreibt mit ihr verschiedene Blumengeschäfte – neben der Ehnernstraße auch in der Langen Straße (gegenüber Onken) und in der Gaststraße (früher Blumen Möhring). Die beiden bekommen zwei Kinder, Tina und Michael, und spezialisieren sich in den 80ern auf die Innenraumbegrünung mit Hydrokulturen, Seidenblumen und Dekorationspflanzen.

Michael verlässt nach Klasse 10 das NGO und wird...? Genau: Florist. Er macht seinen Meister und steigt in die elterliche Firma ein, die er 1995 übernimmt. Seine Frau Birthe Rüdebusch steigt als Diplom-Kauffrau mit ein, übernimmt den Officebereich und startet den Online-Shop. Das Unternehmen wächst und erweitert sich stark. Die Modeboutique „en vue“ zieht mit ein, auch ein Friseur wird auf dem Gelände angesiedelt.

Und 2018? Es wird schon wieder zu eng. Die Pläne sind fertig: Löschau plant zusätzlich zum Standort am Melkbrink möglichst zum Herbst einen Gartenfachmarkt in Etzhorn – auf fast 2000 Quadratmetern neben Real, im rechten Bereich des früheren Praktiker (heute Tedox), als Mieter der Metro, dazu mit eigenem Anbau. Die bisherigen Gespräche mit der Stadt sind gut verlaufen. Michael Löschau sagt: „Das wird ein neues Konzept für uns, aber es bietet sich dort an, denn im ganzen Stadtnorden gibt es nichts Derartiges, und wir haben dadurch Vorteile bei Einkauf, Logistik und Lager. Außerdem ist eine echte Bereicherung für den Standort.“

Und wie die fernere Zukunft des Familienbetriebs so aussieht? Die Töchter sind gerade 9 und 11 Jahre alt. Aber es wäre doch zu komisch, wenn nicht wenigstens eine der jungen Löschaus, Anni oder Pauline, später mal was genau würde? Richtig.