Urlaubsplanung Trotz Virus: Corona trifft Oldenburger Reisebranche in Saisongeschäft

Oldenburg US-Amerika, Israel, Vietnam und Indien – diese Länder haben ihr Grenzen für Urlauber aus Deutschland geschlossen. Grund ist die drohende Corona-Infektionsgefahr. Doch was, wenn ein Urlaub in eines der gefährdeten Gebiete oder geschlossenen Länder ansteht?

Die NWZ hat mit Reise-Experten gesprochen. Annika Fischer vom Reisebüro Alte Molkerei und Torsten Ulke vom Reisebüro Holiday Land haben die wichtigsten Fragen zur aktuellen Lage in der Branche beantwortet.

Wie ist die Situation im Reisebüro momentan?

Es gibt extrem viele Anrufer, die wissen wollen, wie es um ihren geplanten Urlaub bestellt ist. Es herrscht viel Unsicherheit unter den Kunden, vor allem, weil sich in kurzer Zeit viel ändert.

Was sind die häufigsten Fragen der Kunden?

Die Kunden wollen natürlich wissen, ob sie ihren Urlaub noch antreten können. Außerdem interessieren sich viele für die Bedingungen, unter denen geplante Reisen oder Flüge storniert werden können.

Finden gebuchte Reisen noch statt?

Grundsätzlich läuft alles wie geplant. Es gibt allerdings Beschränkungen. Länder, die ihre Grenzen geschlossen haben, können natürlich nicht mehr besucht werden, solange der Einreisestopp nicht aufgehoben worden ist.

Welche Länder haben ihre Grenzen geschlossen?

Momentan sind das unter anderem die Dänemark, Polen, die USA, Vietnam, Israel, Indien, Malta, Nepal und Tschechien. Diese Liste kann sich sehr kurzfristig ändern.

Kann man Reisen oder Flüge jetzt stornieren?

Das ist abhängig von den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter. Viele von denen gewähren in dieser Zeit Kulanz, wenn es darum geht, eine Reise zu stornieren oder zu verschieben.

Bei individuell gebuchten Flügen kommt es auf den jeweiligen Tarif an. Je nachdem, was man gebucht hat, ist eine Stornierung (teilweise kostenlos) möglich. Die betreffende Airline kann im Zweifel weiterhelfen.

Faustregel bei Stornierungen ist, dass die anfallenden Gebühren höher ausfallen, je näher man sich am geplanten Reisedatum befindet.

Kann man im Urlaub in Quarantäne kommen?

Ja, das kann passieren. Denn in einigen Ankunftsländern werden Zufallskontrollen an den Flughäfen gemacht. Bei den betroffenen Personen wird dann zum Beispiel die Temperatur gemessen. Wenn die zu hoch ist, können diese Personen aufgefordert werden, das Land wieder zu verlassen oder sich in Quarantäne zu begeben. Genauere Informationen zu den jeweiligen Ländern erteilt das auswärtige Amt.

Wie reagieren Kunden auf die aktuelle Entwicklung?

Eigentlich ist jetzt die Hauptsaison in den Reisebüros, in der Reisen für den Sommerurlaub gebucht werden. Tatsächlich gibt es aber kaum Buchungen. Die Leute warten ab.

Wann greift eine Reiserücktrittsversicherung?

Eine Reiserücktrittsversicherung greift nur, wenn man selbst erkrankt ist. Bei Corona ist es sogar so, dass die Weltgesundheitsorganisation die Situation zu einer Pandemie erklärt hat. Einige Anbieter zahlen in so einem Fall nicht.

Ist es im Ausland gefährlicher als in Deutschland?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. In Italien ist es sicherlich wahrscheinlicher, sich mit Corona zu infizieren. In anderen Ländern ist die Gefahr einer Infektion genau so hoch, wie hier bei uns in Deutschland.

Wie wirkt sich die Situation auf die Branche aus?

Alles andere als gut, denn wenn sich an der aktuellen Lage nichts ändert, gibt es kaum Buchungen für diese Sommersaison. Das merkt man als erstes in den Reisebüros. Im Sommer werden das aber auch die Hotels, Gastronomen oder Busfahrer in den Urlaubsregionen deutlich zu spüren bekommen.

Wenn sich die angespannte Situation in den nächsten Wochen normalisiert, kann das Sommergeschäft vielleicht so gerade noch gerettet werden.

Sind mittlerweile Existenzen bedroht?

Wenn sich die Situation in den nächsten Monaten nicht ändert, dann wird sich das mit Sicherheit existenzbedrohend auswirken. Vor allem kleinere Unternehmen werden davon betroffen sein.

Die aktuelle Lage ist für alle Beteiligten, egal ob Urlauber oder Anbieter, unbefriedigend.