Oldenburg Dachgeschosswohnungen gleichen einer Sauna, Arbeitsplätze werden unbenutzbar und in Autos steigen die Temperaturen auf bis zu 60 Grad Celsius. Doch warum wird es unter dem Dach so heiß? Was lassen wir uns und das Klima das Kühlen kosten? Welche Geräte sind umweltfreundlicher? Die NWZ hat bei Experten nachgefragt.

Dipl. Ing. Klaus Nottebaum von der Verbraucherzentrale Oldenburg unterscheidet zwischen Mono- und Splitanlagen und betont deren große Effizienzunterschiede. Splitanlagen saugen Raumluft ein und tauschen diese gegen gekühlte Außenluft aus. Charakteristisch für diese Anlagen sind die großen Kühleinheiten, die an Wänden oder auf Dächern angebracht sind. Der Monoblock hingegen kühlt die Raumluft und leitet die warme Abluft durchs Fenster nach draußen. Der Monoblock sei zwar für Privatanwender günstiger in Anschaffung und Installation, aber die Splitanlage wesentlich effizienter.

Wärme dämmen

das sagen die Experten: 300 kWh Strom verbraucht ein Monoblock in gerade einmal zwölfeinhalb Tagen. Das entspricht den Emissionen eines Kurzstreckenfluges von Köln/Bonn nach Berlin Tegel. (Bundesumweltministerium/atmosfair) Unterdruck sorgt dafür, dass die Abluft des Monoblocks direkt wieder durch das meist nicht abgedichtete Fenster ins Zimmer kommt. (Lamberti) Viermal so effizient ist eine Splitanlage im Vergleich zu einem Monoblock. In zwei Monaten verbraucht sie 138 kWh Strom. (Nottebaum) Bis Dubai produziert ein durchschnittl. Flugzeug von Frankfurt a. M. pro Person so viel Emissionen wie ein halber Liter Kühlflüssigkeit bei Beschädigung einer Anlage freisetzt. (Nottebaum) Zehnmal so schnell kühlt eine Splitanlage im Vergleich zu einem Monoblock. (Nottebaum) Nicht mehr effizient ist die Energieeffizienzklasse A. Geräte mit der Bezeichnung A+++ sind bis zu 40 Prozent effizienter. Das Bewertungssystem wurde den besser werdenden Geräten nicht angepasst. (Nottebaum)

Für einen etwa 15 Quadratmeter großen Raum verbrauche ein Monoblock Nottebaum zufolge für zwölfeinhalb Tage 300kWh Strom im Wert von bis zu 84 Euro. Eine Splitanlage verbrauche in zwei Monaten gerade einmal Strom im Wert von bis zu 38 Euro (135kWh) und kühle außerdem bis zu zehn Mal effizienter. Man könne ein Haus nicht nur mit einer Klimaanlage kühlen, erklärt Nottebaum: „Außenbeschattung des Hauses, zum Beispiel durch Lamellen verhindert die Erwärmung der Fenster und Fensterrahmen und das Eindringen von Sonnenlicht.“ Viele effiziente Wärmedämmungen seien gar nicht so teuer, wie viele denken würden. Diese hielten ein Haus bei andauernder Hitze bis zu vier Tage kühl, ohne Energie zu verbrauchen.

In den Sommermonaten leiden viele unter den hohen Temperaturen in ihren Dachgeschossen. Woran das liegt, erklärt Dipl. Ing. Thomas Myslik vom BUND Oldenburg: „Besonders betroffen sind Häuser aus den Baujahren 1948 bis 1978.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es aufgrund des Flüchtlingsstroms der Vertriebenen aus den Ostgebieten einen akuten Mangel an Wohnraum gegeben. Zu der Zeit der Mangelwirtschaft in der Nachkriegszeit seien deshalb sehr viele Häuser mit wenig bis gar keiner Dämmung gebaut worden. Dies sei aber nicht der einzige Grund. Myslik sagt: „Weder der Klimaschutzgedanke, noch die Notwendigkeit zum Schutz vor solch extremen Wetterlagen war damals vorhanden. Wurde es im Winter zu kalt, hat man einfach die Heizung höher gedreht. So heiße Sommer wie heute gab es einfach nicht.“

Fußbäder helfen

Bereits vor 1978 habe man bereits erste Normen statuiert, die eine Wärmedämmung vorschrieben. „Erst 1978 wurde die Wärmeschutzverordnung verabschiedet“, fährt Myslik fort. Häuser, die unter Berücksichtigung dieser Verordnung gebaut wurden, seien vernünftig gedämmt.

Myslik sagt über die Nutzung von Klimaanlagen: „Ein Raum muss nicht unbedingt kühl sein.“ Man müsse sich lediglich wohl fühlen. Erreichen könne man dies, indem man den Körper durch Fußbäder oder nasse Lappen herunter kühlt. Besonders Wohnungen könne man kühl halten, indem man nachts die Fenster aufmachen und tagsüber die Räume beschatten würde. Für Bewohner einer Dachgeschosswohnung hat Nottebaum noch einen ganz besonderen Tipp: „Legt man eine Wolldecke auf das Dachfenster von außen, ist der Kühleffekt enorm.“

Außerdem würde man durch Kühlmethoden, welche ohne Klimageräte auskommen, die Gefahr der Freisetzung des Treibhausgases FCKW vermeiden. Erhard Lamberti, Obermeister der Innung Sanitär- und Heizungstechnik, sagt: „Aus genau diesem Grund müssen ältere Geräte fachgerecht entsorgt werden und dürfen nicht zum Sperrmüll.“ Neuere Geräte würden laut seiner Aussage teilweise auch ohne FCKW auskommen.

Emission reduzieren

Die zurückgehende Nutzung dieses Treibhausgases hänge mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls über die Reduktion globaler Treibhausemissionen durch Deutschland zusammen. „Man kann aktiv darauf achten, dass das Auto keine halbautomatische Klimaanlage hat.“

Während diese einen Benzin-Mehrverbrauch von 14 Prozent habe, liege der Verbrauch einer automatischen Klimaanlage – ausgehend von sieben Litern – lediglich fünf Prozent über dem Normalverbrauch.