Oldenburg Die Müllgebühren in Oldenburg sind mehr als doppelt so hoch wie im Landkreis Oldenburg oder Ammerland. Doch wie schneidet die Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten ab?

Der Eigentümerverband Haus & Grund hat in einer bundesweiten Studie die Nebenkosten in 100 Großstädten untersucht. Und dabei schneidet Oldenburg vergleichsweise gut ab.

Für den Vergleich hat Haus & Grund eine Musterfamilie angenommen – zwei Erwachsene und zwei Kinder bewohnen ein Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und 200 Quadratmetern Grundstück. Hier ging es um Vergleichbarkeit. Was bei der Größes des Hauses für viele Oldenburger noch ungefähr passen dürfte, kommt bei der Grundstücksgröße wohl nur in Einzelfällen hin. Noch sind die Bauplätze bei uns deutlich größer.

Ermittelt wurden die Müllgebühren, Abwasserkosten und die Grundsteuer B. Beim Abfall ging man von 60 Litern Rest- und 20 Litern Biomüll pro Woche aus. Zudem sind eine Papiertonne vorhanden und Sperrmüll wird zweimal jährlich genutzt. Basis waren die Tarife für 2016. Beim Abwasser wurden Kosten für 2017 veranschlagt für einen Frischwasserverbrauch von 178 Kubikmeter pro Jahr. Die überbaute Fläche beträgt 100 Quadratmeter. Bei der Grundsteuer B wurden die Hebesätze von 2018 sowie ein Einheitswert von 32 586 Euro angesetzt.

kommentar Nicht ausruhen Platz zwei in Niedersachsen – das klingt erstmal prima. Hat man also alles richtig gemacht im Rathaus. Wer so denkt, hat eigentlich schon verloren. Oldenburg liegt zwar in der Studie unter 100 Großstädten sehr ordentlich. Bis zum Spitzenreiter Regensburg gibt es aber noch ordentlich Luft, genauer gesagt 243 Euro. Und in der Tat gibt es in Oldenburg durchaus einige Punkte, bei denen man die Kosten für Hausbesitzer (und Mieter) noch deutlich senken könnte. Das gilt insbesondere für die Müllabfuhr. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum Oldenburger mehr als das Doppelte von Edewechtern, Wardenburgern oder Hudern bezahlen müssen. Auch bei der Grundsteuer B liegt die Stadt deutlich über dem Umland. Und vermutlich kommt mittelfristig sogar noch eine Steuererhöhung. Mit der könnte man immerhin leben, wenn dafür diese unselige und ungerechte Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft wird.

Günstigste Stadt im Vergleich wurde Regensburg mit 857 Euro. Oldenburg landete auf Platz 26. Bei uns müsste die Musterfamilie im Jahr 1100 Euro bezahlen. Am teuersten wohnt man hinsichtlich der Nebenkosten in Leverkusen. Hier wäre man mit 1981 Euro dabei.

In Niedersachsen schafft es Oldenburg immerhin auf den zweiten Platz. Günstiger ist nur Wolfsburg mit 1088 Euro. Die Landeshauptstadt Hannover rangiert mit 1240 Euro bereits bundesweit auf Platz 57 und Osnabrück kommt auf Rang 59 (1290 Euro). Geht es nur nach den Nebenkosten, sollte man besser auch nicht nach Bremen ziehen – 1488 Euro bedeuten Rang 86.

Was im Ranking nicht berücksichtigst wurde sind Straßenausbaubeitragssatzungen. In Oldenburg gibt es sie noch. Derzeit wird über eine Abschaffung diskutiert, was mittelfristig aber die Steuersätze erhöhen dürfte. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Straßenreinigungsgebühren. Sie variieren ja auch innerorts zum Teil erheblich.