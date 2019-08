Oldenburg Unerkannt durch die Straßen zu gehen, ist für Kai Niemann unmöglich. In Oldenburg ist er so bekannt, wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kaum einen Fuß auf die Straße gesetzt, wird er an fast jeder Ecke in ein kurzes Gespräch verwickelt. „Hey, hallo Kai. Wie gehts dir?“ So begrüßen ihn Immobilienmakler ebenso wie die Menschen, die auf der Straße leben.

Für den 43-Jährigen ist das Alltag. Seit 15 Jahren ist er Sozialarbeiter der Oldenburger Bahnhofsmission. Er kümmert sich um die Menschen, die in ihrem Leben ins Straucheln geraten sind und Unterstützung brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen.

Allerdings ist das noch nicht alles. Seit zwei Jahren betreut Niemann außerdem die Verkäufer des Straßenmagazins Asphalt. Das in Hannover produzierte Heft wird bereits seit 25 Jahren in vielen Städten Niedersachsens verkauft – seit 1996 auch in Oldenburg. „Verkäufer sind nicht zwangsläufig Obdachlose. In Oldenburg haben wir momentan neun Verkäufer. Dazu gehören auch Leute, die ihre Rente aufbessern wollen oder die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II beziehen“, sagt Niemann.

Jeden Mittwoch und jeden Donnerstag ist er deshalb in Oldenburg unterwegs – läuft die Plätze ab, an denen die Verkäufer des Magazins stehen. „Ich gucke dann, ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Und natürlich auch, ob sie sich an die Regeln halten“, sagt der Sozialarbeiter. Die Regeln sind zwingende Vorgaben, die jeder Asphalt-Verkäufer einhalten muss. So dürfen sie vor und während des Verkaufs weder Alkohol noch Drogen konsumieren. Pöbeln ist ebenso untersagt, wie schnorren oder der Verkauf des Magazins in Bus oder Bahn. „Jeder Verkäufer kennt die Regeln. Außerdem haben alle Asphalt-Verkäufer einen Ausweis mit Bild und Verkäufernummer, auf dem die Regeln noch mal aufgelistet sind“, sagt der 43-Jährige.

Arbeitslos und isoliert

Heute führt der Weg von Kai Niemann zuerst zu Sascha. Der 30-Jährige ist noch nicht lange dabei. Erst seit April verkauft er das Straßenmagazin. Sein Standort: der Eingang zu den Schlosshöfen, gleich neben Galaria Kaufhof. Noch gut erinnert sich der gebürtige Bremer an seinen ersten Tag als Verkäufer. „Es war ein total gruseliges Gefühl. Es war Samstag und Wochenmarkt, und plötzlich waren wieder so viele Menschen um mich herum. Das kannte ich gar nicht mehr, obwohl ich früher sehr sozial eingestellt war“, sagt Sascha. Sehr wortkarg sei er zu Beginn gewesen – musste sich an die neue Situation erst wieder gewöhnen und auftauen.

Spricht Sascha von früher, meint er die Zeit vor den vergangenen fünf Jahren. Mit 16 absolvierte er eine Ausbildung zum Pferdewirt. Seit dem Jugendalter habe er eine Leidenschaft für die Tiere. Doch nach seiner Ausbildung sah es auf dem Arbeitsmarkt für Pferdewirte schlecht aus. Sascha rutschte ab – in die Arbeitslosigkeit und die soziale Isolation. Ein weiterer Schicksalsschlag, der Tod der Mutter des 30-Jährigen, ließ seine Welt vollständig zusammenbrechen.

„Seit fünf Jahren lebe ich von der Stütze. Es ist kein schönes Gefühl, vom Jobcenter abhängig zu sein. Ich wollte endlich wieder was machen für mein Geld“, sagt Sascha.

Vor knapp fünf Monaten reichte es ihm dann vollständig. Er machte sich selbst auf den Weg zur Bahnhofsmission und zu Kai Niemann. „Bevor ich die Asphalt verkaufte, bestand mein Leben aus sehr vielen Einschränkungen. Jetzt kann ich mir auch mal wieder eine Cola oder ein belegtes Brötchen leisten und mit meinen neuen Freunden ins Kino gehen.“ Purer Luxus für den 30-Jährigen, der neben dem Arbeitslosengeld noch 168 Euro pro Monat frei dazu verdienen darf.

Abrutschen verboten

Um das Asphalt-Magazin zu verkaufen, müssen Sascha und seine acht Kollegen in Vorleistung gehen. Für 1,10 Euro pro Exemplar kaufen sie die Zeitungen, um sie dann für 2,20 Euro weiterzuverkaufen. Den Gewinn dürfen sie behalten. „Dies soll der Selbstorganisation der Verkäufer dienen. Sie tun etwas für ihr Geld, und das gibt ihnen wiederum ein besseres Selbstwertgefühl“, sagt Kai Niemann. Er finde es bemerkenswert, mit welcher Ausdauer die Asphalt-Verkäufer oft stundenlang und bei Wind und Wetter an ihren Verkaufsstationen stehen. „Sie machen was aus ihrer Situation und stellen sich ihrem Schicksal. Da gehört viel zu.“

Seit seiner Arbeit für das Asphalt-Magazin erhält Sascha, der nach eigenen Angaben weder Drogen noch Alkohol konsumiert, meistens sehr viele positive Rückmeldungen aus der Gesellschaft. „Manchmal werde ich auch beschimpft. Aber da muss man dann auf Durchzug schalten“, sagt er.

Wieder abzurutschen, hat er sich selbst streng verboten. Auch wenn ihn die kommenden Monate erneut vor ein Problem stellen. Wegen Eigenbedarf müsse Sascha bis Ende Oktober aus seiner derzeitigen Wohnung ausziehen. Die Suche nach einer neuen Bleibe gestalte sich für ihn aufgrund seiner Lebenssituation allerdings schwer. „Der Wohnungsmarkt in Oldenburg ist eine Katastrophe. Und obwohl ich für mein Geld etwas tue, habe ich eigentlich keine Chance“, sagt er.

Auch Kai Niemann bekräftigt, dass Menschen wie Sascha oftmals einfach keine Lobby hätten und abgestempelt würden. Doch dagegen setzt Niemann sich ein. Mit einem offenen Ohr für die Menschen am Rand der Gesellschaft, Kontakten zur EWE, zur Schuldnerberatung oder zu Anwälten.