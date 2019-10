Oldenburg Grün ist die Farbe des Wochenendes, denn die Saison der beliebtesten Gemüsesorte der Oldenburger wird an diesem Sonntag offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Hallo Grünkohl“ gibt es in diesem Jahr wieder ein buntes Programm rund um die Oldenburger Palme.

Am Sonntag, 3. November, wartet auf dem Rathausmarkt und am Lefferseck ab zwölf Uhr ein kulinarisches Angebot klassischer und kreativer Grünkohlvarianten auf die Besucherinnen und Besucher. An langen Tischen können Gäste die Speisen essen.

Auch für wissenschaftliche Fragen und diejenigen, die sich für den Gesundheitseffekt des Gemüses interessieren, gibt es Aussteller. Zudem informiert Profikoch Jan Linne über Rezepte mit Grünkohl. Eine besondere Aktion für Kohlkönigspaare bietet die NWZ an: Auf einem Thron können sich amtierende Majestäten ablichten lassen.

Einkaufen können Besucher an diesem Tag ebenfalls in der Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem viele Geschäfte öffnen. Mit dabei sind auch Ikea im Gewerbegebiet Holler Landstraße, Möbel Buss an der Bremer Heerstraße, das Maco- Einkaufscenter an der Emsstraße und die Maco- Gartenabteilung in der Stedinger Straße sowie Famila Wechloy am Posthalterweg 10 mit eigenen Programmen zum Thema Grünkohl. Der Grünkohlsonntag wird veranstaltet von der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) mit finanzieller Unterstützung des Stadtmarketing Oldenburg.

Infos unter www.kohltourhauptstadt.de/oldenburg/saisonstart