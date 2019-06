Oldenburg Die VWG baut in großen Schritten ihre Busflotte aus. Am Mittwoch stellte das Unternehmen einen neuen Gelenkbus vor, den das Unternehmen MAN für einen Feldversuch bereitstellt. Es handelt sich um den ersten Gelenkbus des Herstellers mit Erdgasantrieb. In den nächsten zwei Jahren soll das neue Fahrzeug im regulären Betrieb getestet werden. VWG-Chef Michael Emschermann kündigte den ersten regulären Einsatz des neuen Fahrzeugs für diesen Freitag auf den Linien 306 und 310 an.

Auf dem Weg zu weniger Emissionen in den Innenstädten komme effizienten Antrieben mit alternativen Kraftstoffen enorme Bedeutung zu, teilten die VWG und MAN in einem gemeinsamen Presseerklärung mit. Unter den Energieträgern erzeuge Erdgas bei der Verbrennung am wenigsten CO2. Setze der Betreiber wie die VWG auf aufbereitetes Bioerdgas, sei sogar ein bilanziell CO2-neutraler Betrieb der Fahrzeuge möglich.

Der MAN Hybrid-Gelenkbus besteche sowohl im Innenraum als auch in der Außenansicht durch sein modernes Design, freut sich der VWG-Chef. Ein lichtendurchlässiger Faltenbalg, überdurchschnittlich große Fenster sowie die energieeffiziente LED-Innenraumbeleuchtung sorgten für mehr Licht im Fahrgastraum. Der überarbeitete Fahrerarbeitsplatz sei im Hinblick auf Ergonomie und Komfort grundlegend verbessert worden. Als Besonderheit gelten die vier Türen die einen schnellen Fahrgastwechsel ermöglichen.