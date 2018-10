Oldenburg Geht hier wirklich alles mit rechten Dingen zu? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Region, nachdem die NWZ aufgedeckt hat, dass auch am weitgehend autofreien Marathon-Sonntag die Grenzwerte fast erreicht wurden.

Stimmen die Werte des Messcontainers

überhaupt ?

Das ist unklar. Betrieben wird die Anlage vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim. Das sieht keine Probleme. Wegen merkwürdiger Messergebnisse hat Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) aber Umweltminister Olaf Lies (SPD) um Überprüfung gebeten. Hier steht eine Antwort noch aus.

Was spricht für Fehler bei der Messstation ?

Als beim Marathon in Oldenburg am vergangenen Sonntag die Innenstadt stundenlang für den Verkehr gesperrt war, wurden fast die Grenzwerte erreicht. Oldenburg hatte angeblich eine höhere Belastung ohne Autos als Wolfsburg mit. Das klingt nicht logisch. Vor einigen Monaten wurden – trotz Sperrung des Heiligengeistwalls wegen einer Baustelle – auch ohne Autos die Grenzwerte sogar überschritten. Außerdem hat das Gewerbeaufsichtsamt sich bei der Luftbelastung für Westerstede und Bad Zwischenahn gründlich verrechnet. Nach Protesten der Bürgermeister musste die Behörde massive Fehler einräumen. Eine landesweite Studie zum Thema Schadstoffe in der Luft musste zurückgezogen werden.

Sind denn wirklich

Diesel-Pkw das Problem in Oldenburg ?

Das behauptet die Umwelthilfe. Es ist aber umstritten. Die Stadt sieht vor allem durch eine Umstellung der Busflotte auf Erdgas Möglichkeiten, die Stickstoffdioxidwerte zu senken.

Auffällig ist auch der Zeitraum um das Sturmtief Xavier vor einem Jahr. Damals gab es drei Tage lang keinen Zugverkehr. Die Werte waren plötzlich niedriger als in der Woche davor oder danach. Welchen Anteil die Bahn an den Werten hat, wurde bisher nicht untersucht.

Wer ist eigentlich die Deutsche Umwelthilfe ?

Der Verein wurde 1975 in Radolfzell gegründet, Hauptsitz ist Hannover. Derzeit hat man bundesweit 350 Mitglieder und rund 90 hauptamtliche Mitarbeiter. Der Verein ist umstritten, da er auch über Abmahnungen erhebliche Einnahmen generiert hat. Außerdem gab es Großspenden von Toyota (hat in Deutschland keinen Diesel im Programm) sowie von Herstellern von Diesel-Partikelfiltern.

Was fordert die Umwelthilfe ?

Sie klagt auf ein Dieselfahrverbot in der Oldenburger Innenstadt. Während die Stadt Oldenburg hier nur den Bereich des Heiligengeistwalls als betroffen ansieht, will die Umwelthilfe eine weitreichendere Zone.

Wer wäre betroffen ?

Grundsätzlich alle Dieselfahrer, die kein Auto mit Euro-6-Norm fahren. Bundesweit waren zu Jahresbeginn knapp 90 Prozent der Diesel in die Schadstoffklassen 1 bis 5 eingruppiert. Das bedeutet, dass in der Region Oldenburg eine sechsstellige Zahl von Autofahrern betroffen wäre. Auch der Innenstadt-Verkehr müsste neu organisiert werden.

Was sagt die Stadt

zur Klage ?

Sie verweist auf ihren „Green City Plan“. Der beinhaltet vor allem die Erneuerung der VWG-Busse. Bereits mit dieser Maßnahme würde man etwa den Grenzwert erreichen. Außerdem sollen Verkehrsführung und -fluss verbessert werden. Zudem ist eine Umstellung des städtischen Fuhrparks geplant. Nach Meinung von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann reichen diese Maßnahmen aus, Fahrverbote zu vermeiden.

Wann entscheidet das Landgericht ?

Einen Termin gibt es noch nicht. Denkbar ist, dass die Richter auch zunächst Gutachten über die Messstelle am Wall einholen wollen. Hier lag die Belastung zuletzt im Schnitt bei 49 Mikrogramm, also neun Mikrogramm über dem EU-Grenzwert. In den anderen Teilen Oldenburgs wurden an sogenannten Passivsammlern aber nur Werte zwischen 13,4 und 22,8 Mikrogramm ermittelt.

Warum drohen nur in Deutschland Fahrverbote ?

Vermutlich ist die Luft in London, Paris oder Athen deutlich schlechter. In Griechenland hat man allerdings auch Messstationen auf den Dächer von Behörden installiert. Dort ist die Luft deutlich besser. In Oldenburg gab es am ersten Messpunkt an der an der Nadorster Straße eigentlich keine Probleme. Der Container wurde dann zum Heiligengeistwall umgesetzt, weil man dort die Maximalbelastung vermutet hat.