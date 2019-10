Oldenburg Die Ratsfraktion der Grünen fordert, Parkplätze für Autos im Bereich der Innenstadt zu streichen. Dort will man Fahrradabstellanlagen schaffen. Das geht aus einem Antrag für den Verkehrsausschuss am kommenden Montag (17.30 Uhr, Technisches Rathaus, Industriestraße 1a) hervor.

Darin wird die Verwaltung aufgefordert, bis Ende kommenden Jahres mehr Abstellanlagen bereitzustellen, die die bisherigen Kapazitäten deutlich erhöhen und die in den letzten Monaten deutlich werdenden Engpässe beheben. Bereits Anfang 2016 hatte die Fraktion einen entsprechenden Antrag eingereicht, der damals allerdings keine Mehrheit fand. Nach der Berichterstattung der NWZ über die teils chaotischen Zustände an den Eingängen zur City und rund um den Hauptbahnhof ist die Diskussion erneut in Gang gekommen.

Laut Stadtverwaltung gibt es derzeit 767 Abstellbügel, also 1534 Stellplätze, im Bereich der Innenstadt (Stand Juni). Weitere Bügel sieht die Stadt am Kasinoplatz/Pulverturm sowie im Bereich Pferdemarkt/Heiligengeiststraße vor. Zudem ist im „Green-City-Plan“ das Ziel ausgegeben, Abstellanlagen mit Überdachung und Beleuchtung an acht Standorten zu bauen.

Doch freie Flächen sind rund um die Innenstadt Mangelware. Die Grünen nehmen daher Parkplätze in den Blick, um sie umzuwidmen, wie das z.B. im Bereich des Kasinoplatzes praktiziert wurde.

Als Beispiel für weitere Flächen nennen die Grünen den Staugraben. Mehrfach habe die zuständige Abteilung der Verwaltung berichtet, dass die Parkplätze dort verkehrlich störend wären und aufgegeben werden sollten. Eine politische Mehrheit dafür gab es jedoch nicht.

„Ebenso ließe sich über die Stellplätze entlang des Heiligengeistwalls sprechen, die unseres Erachtens zentrumsnahen Radabstellanlagen Platz machen sollten“, heißt es weiter in dem Antrag. Hier böte sich auch die Möglichkeit, Lastenräder abzustellen. Zudem spricht sich die Fraktion für eine Umwidmung von Parkplätzen in der Straße Schlossplatz und gegenüber der Kaiserlichen Post aus.