Oldenburg Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan für Busse und Bahnen. Besonders in Richtung Ammerland hat die VWG weitreichende Zusatzangebote ins Programm aufgenommen.

Doch der neue Fahrplan sah nicht nur Verbesserungen vor. Ein NWZ-Leser stellte fest, dass eine frühe Verbindung von Metjendorf Richtung Hauptbahnhof entfallen war. „Bis jetzt wurden die Haltestellen der Linie 329 in Metjendorf ab fünf morgens Richtung Oldenburg bedient“, schreibt der Leser. „Wer zur Arbeit oder zum Hauptbahnhof will, um die Züge 5.33 oder 5.35 Richtung Bremen nehmen will, ist wieder auf das Auto angewiesen.“ Denn der Ersatzverkehr mit Linie 330 beginne erst um sechs Uhr. „Das ist eine immense Verschlechterung der öffentlichen Verkehrsmitteln“, ärgert sich der Bus-Kunde.

Auf Nachfrage der NWZ reagiert die VWG umfassend. „Für die aufmerksame Beobachtung bedanken wir uns sehr“, schreibt Prokurist Morell Predoehl der NWZ. „Wir wollen dafür Sorge tragen, dass er und andere dort betroffene Fahrgäste nicht auf das Auto angewiesen sind.“

Und diesem Versprechen folgte eine konkrete Ankündigung. „Tatsächlich fehlte es dort bislang an einer Frühverbindung zum ersten IC in Richtung Bremen um 5.35 Uhr“, schreibt die VWG weiter. „Von daher werden wir kurzfristig noch eine Fahrt einlegen und auf der Linie 330 ab Montag, 16. Dezember, eine zusätzlich Fahrt anbieten.“ Der zusätzliche Bus fährt um 5.01 Uhr in Borbeck/ Müssel ab und kommt am ZOB Oldenburg um 5.24 Uhr an (Ankunft Lappan 5.26 Uhr). Dieser Bus verkehre montags bis freitags, sichert VWG-Prokurist Predoehl zu.

Freuen können sich auch alle Bus-Kunden entlang der Strecke, die von Borbeck, Neuenkruge über Metjendorf über die Alexanderstraße zum Pferdemarkt und dann weiter zum Hauptbahnhof führt.

Den Vorwurf, die VWG verspreche zwar eine bessere Anbindung des Ammerlandes an Oldenburg, stelle Bus-Kunden in Metjendorf aber schlechter, wollte das städtische Busunternehmen wohl nicht auf sich sitzen lassen.